ФИФА наложила вето на создание европейской Суперлиги, пригрозив отлучением от футбола

В заявлении говорится, что ни один клуб или игрок, который решится на участие в Суперлиге, не сможет выступать в других турнирах под эгидой ФИФА, УЕФА и других конфедераций. Это касается чемпионатов мира, Европы и других континентов, а также Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес и прочих клубных соревнований.

С соответствующим заявлением также выступили Союз европейских футбольных ассоциаций, Азиатская конфедерация футбола, Африканская конфедерация футбола, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Южноамериканская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Океании.

"В свете недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией", - говорится в заявлении.

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.



ℹ️👉 https://t.co/0WCjeZSVDl pic.twitter.com/uiCAVBkMXw — FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2021

Согласно действующему уставу, все соревнования должны быть организованы или признаны ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне. В этом отношении конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате единственным всемирным клубным соревнованием, в то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, единственными клубными континентальными соревнованиями.