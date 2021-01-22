Депутат Рийгикогу присутствовал на собрании, хотя знал о своем тесном контакте с инфицированным

Во вторник Кокк утверждал, что получил уведомление о тесном контакте только в воскресенье вечером после заседания совета. На самом же деле, он знал об этом еще до заседания.

Один из депутатов волостного собрания Йыгева, попросивший не публиковать его имя в газете, опасаясь неприятного общественного внимания, сообщил Tartu Postimees, что в день заседания членов коалиции пригласили в местный культурный центр к 16 часам, т.е. за час до начала заседания.

«Мы были на улице перед домом, когда пришел Айвар и сказал еще издали, что он не может прийти на заседание, потому что оказался контактным», - рассказал он.

"Его скорее стали приободрять, чтобы он заходил", - сказал собеседник газеты. На это Кокк достал из кармана мобильный телефон и показал коллегам сообщение о том, что находился в тесном контакте. «Мне тоже не пришло в голову сказать: уходи или я сам уйду».

Во встрече членов бывшей коалиции, которая началась в 16 часов на втором этаже культурного центра, приняли участие более десяти депутатов волостного собрания.

«Это дикая история еще и потому, что Кокк посещал Йыгева и несколькими днями ранее: в четверг он был в волостном доме, а в в пятницу-субботу встречался с депутатам. Вот почему у нас сейчас увеличилось количество контактных», - продолжил пожелавший остаться неназванным уполномоченный.

Проведенное перед заседанием внеочередное собрание коалиции и уговоры депутатов оппозиционного лагеря оказались бесполезными, потому что Кокк и его союзники в волостном собрании Йыгева были вытеснены в оппозицию. «Было ясно, что голоса за недоверие набираются. Таким образом, его участие в заседании было продиктовано отчаянным желанием продержаться до последней минуты», - пояснил впоследствии депутат.

Более широкое осознание серьезности ситуации пришло только во вторник утром, когда стало ясно, что тест Кокка на коронавирус оказался положительным. Департамент здоровья быстро начал определять новый круг близких контактов. По состоянию на вчерашний день, в этом очаге контактных - 61 человек.