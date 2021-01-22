Мать ребенка с аутизмом: не списывайте его со счетов

Добивается для сына подходящего обучения

В Эстонии действует сеть консультационных центров Rajaleidja, в которых логопеды, психологи, социальные педагоги и спецпедагоги консультируют родителей и учителей, помогают детям с особыми потребностями. При работе с такими детьми задача Rajaleidja - обеспечить ребенку возможность учиться в обычной школе, но подобрать для него отдельную программу, с которой бы он справлялся.

Специалисты Rajaleidja, которые консультировали Любовь и обследовали ее сына, назначили ребенку обучение один на один с педагогом, которое должно помочь развитию ребенка. Городской Департамент социальной помощи также предоставил семье опорное лицо - человека, который может помочь в ежедневных делах.

Любовь Кузьмина рассказывает, что существует несколько уровней программы обучения для таких особенных детей. Та, которую назначили ее сыну в Rajaleidja, дает шанс, что ребенок начнет справляться с жизнью лучше и в будущем сможет даже работать. Но есть и упрощенные программы для детей, которые с таким обучением не справляются.

До этого мальчик учился в Ахтме, откуда приезжал домой только на выходные. В классе там было четыре ребенка, и учитель с гиперактивным мальчиком не справлялся. Поэтому в Rajaleidja и решили, что требуется обучение один на один с учителем. Обратиться посоветовали в нарвскую школу Паю, в которой как раз есть программы для детей с особыми потребностями.

В феврале прошлого года Любовь забрала сына из прежней школы. В школе Паю обещали принять его на обучение с нового учебного года. Весной было введено чрезвычайное положение, школы закрылись, и мать сама занималась с ребенком дома.

“Сказали, что оформят ту программу обучения, которая будет в документах. Мы учимся не в самой школе, а в отдельном Доме ученика в бывшем садике, места там много. Но я прихожу первого сентября в наш кабинет - а там четверо детей: один восьмиклассник, один четвероклассник и двое второклассников, включая сына моего”, - рассказала Любовь Кузьмина.

В школе женщине сказали, что обучение один на один организовать не могут. Но классу с гиперактивным ребенком учиться оказалось сложно - учитель не мог уделять достаточно внимания другим детям. Любови предложили перевести сына в центр “Лад” на самую простую программу обучения.

“Мне сказали, что будет огромный плюс - стопроцентная инвалидность, какую-то пенсию оформят, и я буду больше денег получать, - рассказала женщина. - У меня глаза на лоб полезли - для меня это вообще не плюс. Даже не дав ребенку шанса, не назначив нужного обучения, его, можно сказать, списали со счетов!”

Любовь Кузьмина обратилась к мэру Катри Райк. Та поручила Отделу культуры разобраться в проблеме, и теперь Любовь ждет какого-то решения. Она отмечает, что идет уже второй учебный год для сына, а учебы по подходящей для него программе начать до сих пор не удалось.

Вопрос времени

Руководитель Службы образования нарвского Отдела культуры Лариса Дегель сообщила, что к заключениям Rajaleidja в отделе относятся серьезно, будь то обязательные решения или просто рекомендации:

“Всё, что написано в заключении Rajaleidja, нужно обеспечить, - сказала она. - Другое дело, что не всегда это можно обеспечить сей момент. Я знаю, что было проблемой найти учителя - его сейчас в штате нет. Но до того, как появляются какие-то официальные рекомендации, у нас нет и основания ходатайствовать о средствах”.

По словам Ларисы Дегель, сейчас вопрос только в том, насколько быстро школа сможет найти учителя и выполнить рекомендации по обучению.