Директором Нарвского музея стала Мария Сморжевских-Смирнова
22 января совет фонда Narva muuseum избрал Марию Сморжевских-Смирнову новым членом правления музея, пишет Rus.ERR.
22 января совет фонда Narva muuseum избрал Марию Сморжевских-Смирнову новым членом правления музея, пишет Rus.ERR.
Сморжевских-Смирнова имеет степень доктора культурологии Таллиннского университета и степень магистра русской филологии Тартуского университета, ранее она работала как в Эстонском художественном музее, так и в Таллиннском городском музее, а также руководила Русским музеем в Таллинне.
«Решающими при отборе стали большой опыт кандидата и ее знание музейной деятельности. Опыт Марии в качестве директора Таллиннского Русского музея дал много ценных знаний, которые пригодятся в Нарве», - отметила председатель совета Криста Нельсон, добавив, что для музея так же важно сохранить стабильность и спокойную рабочую обстановку.
«Нарва - мой родной город, и мне приятно сюда вернуться, но возможности этого города еще не реализованы в полной мере», - подчеркнула Сморжевских-Смирнова, добавив, что история Нарвы богата и полна перипетий.