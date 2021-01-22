Директором Нарвского музея стала Мария Сморжевских-Смирнова

Сморжевских-Смирнова имеет степень доктора культурологии Таллиннского университета и степень магистра русской филологии Тартуского университета, ранее она работала как в Эстонском художественном музее, так и в Таллиннском городском музее, а также руководила Русским музеем в Таллинне.

«Решающими при отборе стали большой опыт кандидата и ее знание музейной деятельности. Опыт Марии в качестве директора Таллиннского Русского музея дал много ценных знаний, которые пригодятся в Нарве», - отметила председатель совета Криста Нельсон, добавив, что для музея так же важно сохранить стабильность и спокойную рабочую обстановку.