Прокуратура оспорит освобождение из-под стражи участника трагической аварии на Лаагна-теэ

«Я не согласна с решением суда, потому что, на мой взгляд, электронный надзор не может обеспечить безопасность других участников дорожного движения. Никто не гарантирует, что он снова не сядет за руль и не нарушит правила. Я планирую подать апелляцию на это постановление, на что у прокуратуры есть 15 дней», - сказала Хелила BNS.

В четверг Харьюский уездный суд согласился освободить из-под стражи одного из участников трагического ДТП на Лаагна-теэ в Таллинне.

Суд удовлетворил ходатайство присяжного адвоката Дмитрия Школяра и решил перевести 29-летнего Вячеслава Калашникова под электронный надзор.

В то же время, окружной прокурор Диана Хелила выступала против его освобождения и может оспорить решение суда через Таллиннский окружной суд.

Второй обвиняемый, 20-летний Иса Халилов, по-прежнему остается под стражей.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня прошлого года обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна-теэ, где и произошла трагедия с участием трех автомобилей.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна-теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая к моменту аварии достигла 190-200 километров в час. Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в движущуюся спереди автомашину Volvo.

В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем. Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина.

Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины. В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, несколько человек тяжело пострадали и были госпитализированы.