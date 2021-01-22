Пт, 22.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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  • У торгового центра Ülemiste стреляли в воздух из BMW, полиция задержала нарушителей
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У торгового центра Ülemiste стреляли в воздух из BMW, полиция задержала нарушителей

Торговый центр Ülemiste. ФОТО: Madis Sinivee

В соцсетях распространяются видео и фотографии полицейской операции в районе торгового центра Ülemiste в Таллинне, а также предшествовавшей ей стрельбы в воздух.

Как рассказал Rus.Postimees руководитель службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас, в четверг, 21 января, за полчаса до полуночи в полицию поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ по улице Лыытса в сторону Юлемисте едет автомобиль BMW, из которого производятся выстрелы.

Полиция, по словам Синикаса, отреагировала на это сообщение с полной серьезностью и в усиленном составе, и уже через пару минут на парковочной площадке центра Ülemiste автомобилю был дан сигнал к остановке.

На момент остановки в автомобиле находилось четверо. При осмотре BMW в машине были найдены три похожих на оружие предмета. Для выяснения обстоятельств этого происшествия начато уголовное производство по статье о грубом нарушении общественного порядка.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны уточнила, что два предмета представляли собой так называемые стартовые пистолеты, а еще один - макет автомата.

Полиция напоминает, что в общественном месте размахивать похожими на оружие предметами, а тем более стрелять, недопустимо.

"Так как с расстояния и полицейским, и очевидцам сложно определить,  огнестрельное это или пневматическое оружие, при виде похожих на оружие предметов и и звуков выстрелов у людей совершенно обосновано возникает чувство страха. Таким необдуманным поведением нарушители ставят в опасность и себя, поскольку подобная ситуация может привести к тому, что полиция для быстрого устранения опасности будет вынуждена применить табельное оружие", - говорит Райнис Синикас.

@stanli.99

В Таллинне ребята стреляют из автомата #carsoftiktok #рек #рекомендации #police #criminel #bmw #tallinn #fyp

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