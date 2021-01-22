В Виймси продается новая квартира в перестроенном историческом доме
В мызном комплексе Виймси надворную постройку превратили в жилой дом, рассказывает Kodustiil.
В мызном комплексе Виймси надворную постройку превратили в жилой дом, рассказывает Kodustiil.
Квартира находится в недавно реновированной и надстроенной надворной постройке мызного комплекса Виймси. В доме XIX века сохранен исторический дух.
Недавно реновированная двухъярусная трехкомнатная квартира, расположенная в мансарде, находится рядом с Военным музеем Виймси. В квартиру ведет отдельный вход, есть терраса, балкон, кладовая и два парковочных места.
В квартире две спальни, гостиная, открытая кухня, душ, туалет и отдельная ванная комната. Горячую воду и обогрев пола обеспечивает газовый котел.
Цена, которую нужно заплатить, если вы захотите купить эту квартиру, составляет 239 000 евро. Учитывая, что квартира имеет длинную историю и расположена в особом месте, цена на нее вполне приемлемая.
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ!