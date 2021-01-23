От редакции ⟩ Потуги новой коалиции

Полуторанедельная беременность, перешедшая в схватки сейчас, находится в состоянии потуг — коалиция вот-вот родится и начнет управлять страной. Что она нам принесет? Об этом можно гадать по тем обрывкам информации, которые доносились до общественности по итогам каждого дня переговоров.

Итак, самые больные, острые и вносящие разлад среди политиков вопросы пока решены на уровне "мы поговорим об этом позже". Первое, это, конечно, деньги. В этом году серьезных телодвижений, действительно, не совершить, поскольку радикально перекроить бюджет не удастся: он принят в парламенте большинством голосов - как старокоалиционных, так и прежде оппозиционных. Можно говорить и спорить только о бюджетной стратегии на будущее, но эти переговоры, ссоры, склоки и драки начнутся уже после того, как коалиция сформируется, а премьер повесит шляпку в Доме Стенбока.

Образование. Спокойные и всем понятные вопросы оговорены: нужно становиться более прогрессивными, привлекать молодежь, развиваться и всячески поддерживать науку, учителей и вузы. Правда, вопрос повышения финансирования и зарплат учителей выпал за рамки обсуждения. Зарплаты — это деньги, а до денег пока не добрались.

Многострадальное образование на эстонском языке. Тут мнения политиков попытались было разойтись, Юрген Лиги из Партии реформ сообщил, что эстонский язык победит, Михаил Кылварт из Центристской партии добавил, что русский язык еще ого-го и вообще у родителей должно быть право выбора. А переговорщики ясно дали понять, что постепенный переход на эстонское образование все равно состоится, но, хочется надеяться, что он окажется достаточно плавным и не очень взрывоопасным.

То есть начать нужно с детских садов, чтобы дать детям возможность познакомиться с языком, и плавно уходить в эстонскую языковую среду к гимназии, чтобы на выпуске иметь возможность поступать в вузы, где уже давно учат в основном только на эстонском. Как это будет на деле, пока неясно, но уже видно, что без слез, пота и крови не обойдется.

Решено не трогать пенсионную реформу, потому что прыжки туда-сюда ни к чему хорошему не приведут.

По вопросу гражданства мнения сошлись в том, что количество граждан нужно как-то увеличивать, но за счет чего — повисло в воздухе. Вариантов, как это сделать, немного: дать гражданство всем желающим, но с оговорками? Это не устроит реформистов и пр. Упростить порядок сдачи экзамена на гражданство? Интересно, до какой степени? Начать рожать больше детей? Да не вопрос, главное заранее знать, что хотя бы у одного из родителей гражданство уже имеется и, стало быть, достанется ребенку по наследству. А остальным рожать запретить… Или не обращать на них внимания… Или не стимулировать… Одним словом, тема эта больная, долгоиграющая и неубиенная.

Заявлено, что - по крайней мере пока - точно сохранится налоговый мир. Это значит, что новых налогов вводить не будут, а старые трогать не станут. Это хорошо, потому что не до экономических потрясений сейчас. Хватает.