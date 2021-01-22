Пт, 22.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
1 мин для прочтения

Apple похоронит iPhone SE и iPhone 6s

Телефон iPhone SE. ФОТО: JUSTIN SULLIVAN/AFP

Популярный iPhone SE не получит iOS 15. Об этом со ссылкой на собственный источник в Apple сообщает французское издание iPhoneSoft.

По данным инсайдера, занимающегося разработкой iOS 15, Apple решила прекратить поддержку iPhone SE, 6s и 6s Plus. Также специальную модификацию новой версии операционной системы — iPadOS 15 — не получат планшеты iPad mini 4, iPad Air 2 и iPad 5. Источник подытожил, что компания собирается похоронить iPhone SE спустя пять лет после его выпуска, пишет «Лента.ру».

Судя по всему, iOS 15 будет доступна на iPhone 7, 7 Plus и более новых устройствах. Также операционную систему получат устройства линейки iPad Pro, все планшеты Apple, начиная с iPad Air 3, iPad 5 и iPad mini 5. Кроме того, новая версия ОС появится на iPod touch седьмого поколения и более новых плеерах.

Выход первой бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 запланирован на июнь 2021 года. Вероятнее всего, ранняя модификация ОС появится после конференции WWDC. Релиз стабильных версий операционных систем для смартфонов и планшетов Apple состоится осенью.

Вышедший в марте 2016 года iPhone SE одно время считался самым популярным смартфоном в России и мире. Аппарат получил 4-дюймовый экран, чип Apple A9, от 16 гигабайт встроенной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Весной 2020 года Apple представила обновленную версию SE.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back