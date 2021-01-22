Прокуратура: утечка данных по делу об отмывании денег в банке Danske была небольшой

У госпрокуратуры есть десять дней на то, чтобы инициировать уголовное расследование с целью выяснить обстоятельства утечки. «Мы обязательно сделаем это в предусмотренные законом сроки», - сообщила BNS пресс-секретарь госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

«И все же мы с того времени, как только стало известно, что материалы уголовного расследования попали в третьи руки, пытались сами выяснить, как документы попали к журналистам. Проведенный госпрокураторой контроль утечки данных до сего времени не дал нам повода считать, что утечка произошла из правоохранительных учреждений. Мы направили соответствующий запрос властям страны, из которой, по нашей оценке, могла произойти эта утечка», - добавила Кюнгас.

Госпрокуратура считает, что в чужие руки попала мизерная часть сведений по данному делу, но прокуратура осуждает любую утечку следственных материалов в СМИ без санкции прокурора.

«Мы считаем, что появление публикации в прессе не сделало выяснение истины по данному делу невозможным и не осложнило его. Прокуратура также не видит, чтобы публикация сделала бы невозможным или затруднила бы предъявление обвинения в более поздней фазе. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в уголовном расследовании уже выполнено множество действий публичного характера и обнародование данных не скажется ни на выполняемых, ни на планируемых этапах производства», - подчеркнула Кюнгас.

Таллиннский окружной суд принял решение, в соответствии с которым будет проведено уголовное расследование с целью выяснить, при каких обстоятельствах произошла утечка данных досудебного расследования по делу об отмывании денег в филиалах банка Danske.

Как сообщила BNS пресс-служба суда, Таллиннский окружной суд удовлетворил жалобу присяжного адвоката Мартина Хирвоя в связи с решением Госпрокуратуры не начинать уголовное расследование обстоятельств утечки материалов по делу об отмывании денег в банке Danske. Суд аннулировал соответствующее постановление госпрокуратуры и обязал ее провести уголовное расследование с целью раскрыть преступление.