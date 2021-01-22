Защитники: предъявленное Хиллару Тедеру подозрение является невнятным

«Предъявленное Хиллару Тедеру подозрение вызывает удивление и непонимание. Мы активно выясняем обстоятельства, чтобы понять подоплеку претензий к нему», - подчеркнул Кергандберг.
«Мы подали жалобу на его арест, поскольку считаем эту меру непропорциональной и нестандартной реакцией», - добавил защитник.
Ведущий прокурор Таави Перн в интервью BNS сказал, что прокуратура с мнением защиты не согласна. «По нашей оценке, и предъявление подозрения, и арест подозреваемого обоснованы, кроме того, с нашим мнением согласился и уездный суд», - добавил Перн.
В прошлый вторник Полиция безопасности в числе прочих задержала Хиллара Тедера и теперь уже бывшего советника министра финансов Керсти Крахт как подозреваемых в возможных коррупционных преступлениях, связанных с развитием недвижимости Porto Franco в центре Таллинна. Подозрение предъявлено также уже бывшему генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.
Хиллара Тедера и Михаила Корба подозревают в торговле влиянием. Согласно подозрению, они договорились, что Хиллар Тедер перед выборами в местные самоуправления пожертвует Центристской партии Эстонии в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать право на строительство въезда на парковку на принадлежащую Таллинну землю. Под подозрение в торговле влиянием попала Центристская партия как юридическое лицо.
Хиллара Тедера подозревают в даче взятки Керсти Крахт за то, чтобы она, используя свое положение советника министра финансов, обеспечила бы благоприятные для Porto Franco решения при использовании мер кризисной помощи Kredex.
Передача взятки не состоялась, так как Хиллар Тедер и Керсти Крахт были задержаны сотрудниками Департамента полиции безопасности. Хиллар Тедер и Керсти Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег с целью сокрытия подкупа Крахт Тедером. В прошлый четверг Харьюский уездный суд дал санкции на арест Тедера и Крахт — сначала на срок до двух месяцев.