Защитники: предъявленное Хиллару Тедеру подозрение является невнятным

«Предъявленное Хиллару Тедеру подозрение вызывает удивление и непонимание. Мы активно выясняем обстоятельства, чтобы понять подоплеку претензий к нему», - подчеркнул Кергандберг.

«Мы подали жалобу на его арест, поскольку считаем эту меру непропорциональной и нестандартной реакцией», - добавил защитник.

Ведущий прокурор Таави Перн в интервью BNS сказал, что прокуратура с мнением защиты не согласна. «По нашей оценке, и предъявление подозрения, и арест подозреваемого обоснованы, кроме того, с нашим мнением согласился и уездный суд», - добавил Перн.

В прошлый вторник Полиция безопасности в числе прочих задержала Хиллара Тедера и теперь уже бывшего советника министра финансов Керсти Крахт как подозреваемых в возможных коррупционных преступлениях, связанных с развитием недвижимости Porto Franco в центре Таллинна. Подозрение предъявлено также уже бывшему генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.

Хиллара Тедера и Михаила Корба подозревают в торговле влиянием. Согласно подозрению, они договорились, что Хиллар Тедер перед выборами в местные самоуправления пожертвует Центристской партии Эстонии в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать право на строительство въезда на парковку на принадлежащую Таллинну землю. Под подозрение в торговле влиянием попала Центристская партия как юридическое лицо.

Хиллара Тедера подозревают в даче взятки Керсти Крахт за то, чтобы она, используя свое положение советника министра финансов, обеспечила бы благоприятные для Porto Franco решения при использовании мер кризисной помощи Kredex.