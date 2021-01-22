Президент Литвы: в связи с арестом Навального половина стран ЕС поднимает вопрос санкций в отношении России

"По этому вопросу выступал я, главы других Балтийских государств, премьер Финляндии, а также руководители Германии, Нидерландов, и некоторые страны Центральной Европы. Поэтому вопрос Навального действительно обсуждался широко, говорили и о санкциях (...). Вероятно, что половина государств точно поднимали этот вопрос", – сказал Науседа на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, дальнейшие обсуждения санкций ЕС продолжатся на следующей неделе на уровне министров иностранных дел.

"В этом смысле ждем предстоящего в следующий понедельник совещания министров иностранных дел, на котором может быть рассмотрена возможность санкций", – сказал он.

По его словам, к ситуации с задержанием Алексея Навального нельзя относиться терпимо, она сигнализирует о том, что оппозиционный деятель надолго может быть лишен свободы.

"Та информация, которая до нас дошла, свидетельствует о том, что человека намерены заточить в тюрьму на долгие годы. Это совершенно не соответствует духу тех отношений, которые должны складываться между Евросоюзом и Россией, США и Россией. Поэтому мы должны быть принципиальными и не кутать слова в вату: то, что происходит неприемлемо", – заверил Науседа.

Российское тюремное ведомство сообщило, что Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Берлина, так как нарушил условия, назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году. Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. Алексей Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.