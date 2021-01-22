Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился COVID-19
Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан заразился коронавирусом.
Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан заразился коронавирусом.
"Реал Мадрид" сообщает, что анализы нашего тренера Зинедина Зидана дали положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте клуба.
Никакой информации о его состоянии не приводится.
Из-за заболевания все мероприятия с участием Зидана отменены.
Коллективы других клубов и спортивные журналисты пожелали Зидану скорейшего выздоровления.