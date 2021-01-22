Пт, 22.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
1 мин для прочтения

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился COVID-19

Зидан во вчерашнем матче Лиги чемпионов против "Боруссии". ФОТО: Martin Meissner/AP

Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан заразился коронавирусом.

"Реал Мадрид" сообщает, что анализы нашего тренера Зинедина Зидана дали положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте клуба.

Никакой информации о его состоянии не приводится.

Из-за заболевания все мероприятия с участием Зидана отменены.

Коллективы других клубов и спортивные журналисты пожелали Зидану скорейшего выздоровления.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back