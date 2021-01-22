Картина дня: катастрофа в ресторанном бизнесе, стрельба у торгового центра и Тихановская в Эстонии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 января.
Поговорим сегодня о проблемах ресторанного сектора, тем более что эта тема не просто актуальна – она вызвала большой всплеск недовольства и среди любителей вкусно питаться вне дома, и, разумеется, среди рестораторов. Сегодня дадим им слово. Читать далее...
В соцсетях распространяются видео и фотографии полицейской операции в районе торгового центра Ülemiste в Таллинне, а также предшествовавшей ей стрельбы в воздух. Читать далее...
Десятилетний сын Любови Кузьминой из Нарвы страдает аутизмом, у него установлена глубокая степень нарушения здоровья. Он не говорит, но при этом гиперактивен. Ребенку положены индивидуальные занятия со школьным учителем, но получить их оказалось не так-то просто. Читать далее...
Пандемия коронавируса обратила наше внимание на то, что в Эстонии не хватает медицинских работников. Сильнее всего ощущается нужда в психиатрах, специалистах по внутренним болезням и экстренной медицины, а также патологах. Читать далее...
Член Рийгикогу от партии "Отечество" Айвар Кокк в прошлое воскресенье принял участие в заседании волостного собрания Йыгева, зная, что недавно находился в тесном контакте с коллегой, который был заражен коронавирусом. На следующее утро политик сделал тест на коронавирус и вечером получил положительный ответ. Читать далее...
Потерявшая работу в разгар коронакризиса Ксения только после разрыва трудовых отношений узнала о своей беременности. Теперь ее волнует вопрос: имеет ли она право на какую-то поддержку от государства? Читать далее...
Новое правительство планирует представить план действий в Рийгикогу на новой неделе, ориентировочно - в понедельник, а начать работу - во вторник, сообщила кандидат в премьер-министры Кая Каллас. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4617 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 490, то есть 10,6 от общего количества. Читать далее...
Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 22 января, находится с визитом в Эстонии. По итогам встречи с министром иностранных дел ЭР Урмасом Рейнсалу в 10:30 состоялась совместная пресс-конференция в МИДе. Читать далее...
Ранее правительство Эстонии решило, что с понедельника ученики Ида-Вирумаа и Харьюмаа вернутся к контактному обучению. Но в четверг в Нарве прошло заседание городской кризисной комиссии. После этого, учитывая, что в городе показатель заражения коронавирусом вдвое выше, чем в среднем по Эстонии, городская управа решила, что ученики муниципальных школ Нарвы продолжат учиться дома вопреки правительственному решению. Читать далее...
Пенсионная реформа, обладающая с политической точки зрения весьма сомнительной ценностью, для большей части населения создала неожиданный буфер на случай затруднительного положения, за счет чего одни получили возможность платить по кредитам и счетам за коммунальные услуги в случае потери работы, другим же представилась возможность приступить к самостоятельным инвестициям. Читать далее...
Поскольку ситуация в эстонской экономике лучше среднего по Евросоюзу, выплаты Эстонии дотаций из европейского фонда по перезапуску экономики (Recovery and Resilience Facility/RRF) скорее всего окажутся меньше первоначальных расчетов. Читать далее...
В Латвии в некоторых случаях пришлось отменить второй этап вакцинации от коронавируса, так как медики в период между первой и второй дозой прививки заболели. Читать далее...
Присяжные адвокаты Эрки Кергандберг и Сандра-Кристин Кярнер считают, что предъявленное их подзащитному, предпринимателю Хиллару Тедеру подозрение невразумительно, а его задержание является непропорциональной мерой. В интервью BNS Кергандберг и Кярнер сообщили, что они оспорили задержание Тедера в Таллиннском окружном суде. Читать далее...
Командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем хотел бы, чтобы страны Балтии сотрудничали в разработке возможностей противокорабельных ракет, которые позволят им поражать цели, находящиеся на расстоянии сотен километров. Читать далее...
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