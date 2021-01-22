Картина дня: катастрофа в ресторанном бизнесе, стрельба у торгового центра и Тихановская в Эстонии

Вне дома 〉 В Старом городе — катастрофа: ресторанный бизнес на грани краха, полумеры не спасают

Поговорим сегодня о проблемах ресторанного сектора, тем более что эта тема не просто актуальна – она вызвала большой всплеск недовольства и среди любителей вкусно питаться вне дома, и, разумеется, среди рестораторов. Сегодня дадим им слово. Читать далее...

У торгового центра Ülemiste стреляли в воздух из BMW, полиция задержала нарушителей

В соцсетях распространяются видео и фотографии полицейской операции в районе торгового центра Ülemiste в Таллинне, а также предшествовавшей ей стрельбы в воздух. Читать далее...

Мать ребенка с аутизмом: не списывайте его со счетов

Десятилетний сын Любови Кузьминой из Нарвы страдает аутизмом, у него установлена глубокая степень нарушения здоровья. Он не говорит, но при этом гиперактивен. Ребенку положены индивидуальные занятия со школьным учителем, но получить их оказалось не так-то просто. Читать далее...

Нехватка врачей в Эстонии создает угрозу для жизни людей

Пандемия коронавируса обратила наше внимание на то, что в Эстонии не хватает медицинских работников. Сильнее всего ощущается нужда в психиатрах, специалистах по внутренним болезням и экстренной медицины, а также патологах. Читать далее...

Депутат Рийгикогу присутствовал на собрании, хотя знал о своем тесном контакте с инфицированным

Член Рийгикогу от партии "Отечество" Айвар Кокк в прошлое воскресенье принял участие в заседании волостного собрания Йыгева, зная, что недавно находился в тесном контакте с коллегой, который был заражен коронавирусом. На следующее утро политик сделал тест на коронавирус и вечером получил положительный ответ. Читать далее...

Попавшая под сокращение беременная: на что мне теперь жить?

Потерявшая работу в разгар коронакризиса Ксения только после разрыва трудовых отношений узнала о своей беременности. Теперь ее волнует вопрос: имеет ли она право на какую-то поддержку от государства? Читать далее...

Новое правительство хочет приступить к работе во вторник, впереди - дележка портфелей

Новое правительство планирует представить план действий в Рийгикогу на новой неделе, ориентировочно - в понедельник, а начать работу - во вторник, сообщила кандидат в премьер-министры Кая Каллас. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 490 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4617 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 490, то есть 10,6 от общего количества. Читать далее...

Блог 〉 Рейнсалу и Тихановская дали пресс-конференцию

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 22 января, находится с визитом в Эстонии. По итогам встречи с министром иностранных дел ЭР Урмасом Рейнсалу в 10:30 состоялась совместная пресс-конференция в МИДе. Читать далее...

Нарвские ученики с понедельника в школы не вернутся