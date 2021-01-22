У Дома правительства в Минске человек совершил попытку самосожжения

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова уточнила, что пострадавшего забрала скорая помощь. "Пока информации нет, что кто-то погиб", - отметила она.

В Минздраве страны отметили, что пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания. Он получил ожоги больше половины кожного покрова. "При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов. Транспортировали пострадавшего в республиканский ожоговый центр", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

«По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения», — сообщает на своей странице в соцсетях Следственный комитет.