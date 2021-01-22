Пт, 22.01.2021
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Индрек Касела
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Сравнение ⟩ Цены на дизельное топливо устремились вверх

Diislikütuse praegune madal aktsiisimäär on ajutine meede, mis kehtib 2022. aastani.  ФОТО: Tairo Lutter

Сравнение цен на автомобильное горючее в балтийских столицах, проведенное в пятницу Circle K, показывает, что за неделю цены на дизельное топливо выросли во всех трех столицах, пишет Postimees.

В Риге также выросли цены на бензин, в Таллинне цены на бензин остались на уровне прошлой недели. Цена на дизельное топливо увеличилась на 2 цента.

В Риге цены на бензин и дизельное топливо за неделю выросли на 2,5 цента.

В Вильнюсе цены на бензин остались на уровне прошлой недели. Цена на дизельное топливо выросла на один цент.

 

Самое дорогое топливо в странах Балтии продается в эту пятницу в Таллинне. Цена на бензин с октановым числом 95 в пятницу днем ​​в эстонской столице составила 1,279 евро, что на 5,5 цента больше, чем в Риге, и на 12 центов больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,329 евро, что на 4,5 цента и 9,1 цента дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.

Цена на дизельное топливо в Таллинне была 1,139 евро, что на 2,5 цента больше, чем в Риге, и на 5 центов больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен является информативным. Цены на топливо на разных заправках могут отличаться.

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