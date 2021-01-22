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Защита Алексея Навального в четверг обжаловала задержание и помещение политика в СИЗО. Би-би-си изучила аргументы апелляционной жалобы, поступившей в Московский областной суд. Навальный утверждает, что лишение его свободы было искусственно инициировано властями не для целей правосудия, а чтобы исключить его из политической жизни России.

В жалобе говорится, что постановление грубо нарушает Уголовно-процессуальный кодекс, а также принципы законности, равенства сторон в процессе, гласности и открытости судебного разбирательства и право на защиту при "полном игнорировании уголовно-процессуального законодательства и положений международно-правовых актов".

Адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев обжаловали постановление судьи Химкинского горсуда Елены Морозовой, которая 18 января 2021 года удовлетворила представление начальника УМВД Химок о заключении Навального под стражу. Судья продлила задержание политика на 30 суток до 15 февраля.

Нарушения уголовно-процессуального законодательства

Суд руководствовался нормами Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального Кодексов (УИК и УПК), которые, по мнению адвокатов, не могли быть применены. Во-первых, они не касаются условно осужденных, которым является Алексей Навальный.

Во-вторых, начальник УМВД Химок просил заключить Навального под стражу, но в соответствии с УПК этот вопрос «не мог быть поставлен ни им, ни другим должностным лицом перед каким бы то ни было судом», а заседание по такому вопросу «не могло быть назначено (ни в здании суда, ни в отделе полиции, ни в каморке, ни в лифте, ни в подсобке)».

Ссылки суда первой инстанции на нормы УПК и УИК являются «абсурдными и бессмысленными», говорится в жалобе.

В третьих, в УПК вообще нет процедуры «продления срока задержания до 30 суток», как постановил Химкинский суд - речь там идет только о «заключении под стражу на срок не более чем на 30 суток». «Непонимание судьей разницы между задержанием и заключением под стражу обнаруживает ее полную профессиональную некомпетентность», - пишут адвокаты. Они подчеркивают, что «даже в своем незаконном и необоснованном представлении начальник УМВД продлить Навальному срок задержания» не просил.

Таким образом, судья, по мнению защиты, вышла за рамки внесенного незаконного представления, удовлетворила требование, которое перед ней в не ставилось и не предусмотрено уголовно-процессуальным законом.

Незаконность объявления Навального в розыск, а следовательно, и его задержания

Место нахождения Навального было известно, утверждение о том, что факт его нахождения по адресу, о котором была уведомлена ФСИН, официально не подтвержден - голословно, поскольку, как следует из представления УМВД, это никак инспекцией не проверялось.

Зная адрес Навального в Берлине, сотрудники инспекции осуществляли выход по его месту жительства Москве, что абсурдно. «При этом они были осведомлены, что Навальный не просто проживает в Берлине, а продолжает получать интенсивную физиотерапию после тяжелого отравления, что следовало из имеющегося в их распоряжении уведомления» и справки из клинике Шарите.

Нарушение судом ст. 15 УПК РФ «Состязательность сторон»

В постановлении суда «слово в слово» скопировано содержание представления УМВД, которое, в свою очередь, полностью скопировано из содержания представления УФСИН. Доводы защиты суд не изложил и не оценил. Адвокаты считают это дискриминацией стороны защиты.

Нарушение принципов независимости суда, равенства сторон в процессе, гласности и тайны совещания судей

Суд по мере пресечения для Навального проходил в отделе полиции Химок, находящемся в прямом подчинении у обратившегося по этому поводу в суд начальника УМВД Игоря Янчука. Судебная власть продемонстрировала явное предпочтение органу исполнительной власти, проведя заседание на территории инициатора процесса. При этом стороне защиты неизвестно, кто, когда и где принимал решение о проведении подобного выездного заседания.

Постановление о назначении судебного заседания судом представлено не было, что позволяет сделать вывод об отсутствии такого постановления на момент рассмотрения материала судьей в отделе полиции. Участников процесса о назначенном судебном заседании Химкинский городской суд не уведомлял.

«Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает лишь два случая, при которых суд может проводить выездные судебные заседания - для осмотра места происшествия (ст. 287 УПК РФ) и осмотра вещественных доказательств по месту их нахождения (ст. 284 УПК РФ)», - говорится в жалобе.

Заседание в полиции свидетельствует о влиянии на суд, делает суд не независимым, нарушает принцип равенства сторон. В частности, судом использовались материально-технические средства отдела полиции, кабинет начальника полиции был предоставлен судье в качестве рабочего кабинета, что нарушает независимость суда.

Заседание проведено с нарушениями принципа публичности и гласности судебного заседания, поскольку публика и СМИ не могли пройти в здание полиции.

Адвокаты, имея ордера на защиту Навального и удостоверения, не были допущены в здание полиции на протяжении полутора часов и не имели возможности общения с подзащитным до начала судебного заседания.

В зале суда адвокаты обнаружили представителей трех СМИ и других лиц, непонятно каким образом прошедших на территорию полностью заблокированного полицейскими отдела полиции. При этом многочисленные журналисты и коллеги Навального допущены в здание не были, хотя постановление о закрытом заседании не выносилось.

Защите неизвестно, куда именно удалялась судья Морозова, объявляя об удалении в «совещательную комнату». Зал, где проходило заседание, был оцеплен, «во всех помещениях и коридорах находились многочисленные сотрудники полиции в форме и некие лица в штатской одежде». В таких условиях обеспечение тайны совещания судей невозможно, говорится в жалобе.

Нарушение права на защиту

С момента задержания в аэропорту Навальный был лишен возможности общения с адвокатами. Времени их общения в суде было недостаточно для ознакомления с материалом и подготовки к процессу.

Конфиденциальное общение с Навальным обеспечено не было: в кабинете находились сотрудники полиции с включенными видеорегистраторами, которые вели запись всех разговоров между Навальным и его защитниками.

Угроза жизни и здоровью

Навальный помещен в СИЗО-1 без учета ряда обстоятельств:

госпитализация в больницу в июле 2019 года во время отбывания административного ареста в спецприемнике, где он подвергся воздействию неизвестного вещества;

отравление в августе 2020 года «Новичком»;

лечение и восстановление в клинике в Германии;

публичные заявления Навального, что к его отравлению причастны сотрудники ФСБ и представленные им доказательства;

отказы властей в возбуждении уголовного дела в связи с его отравлениями.

У защиты «имеются основания опасаться за его жизнь и здоровье при нахождении в условиях лишения свободы, поскольку он находится под полным контролем российских властей, которых ранее обвинял в попытках его убийства», что свидетельствует о нарушении статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции, говорится в жалобе.

Выводы суда не подтверждаются доказательствами

В материалах дела документов, подтверждающих обстоятельства взаимоотношений Навального с инспекцией ФСИН с 2015-го по 2020 год и нарушения им обязанностей условного осуждения.

Данные обстоятельства никак не мог установить начальник УМВД, и, следовательно, Химкинский суд.