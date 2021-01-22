Птичий грипп подобрался опасно близко к Эстонии

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, распространение вируса также представляет большую угрозу для Эстонии.

«Птичий грипп распространился на 22 страны Европы, ближайшими к Эстонии из которых являются Финляндия, Швеция, Литва и Польша. Поэтому существует большой риск того, что болезнь достигнет Эстонии весной из-за миграции птиц», - объяснил Калда.

21 января птичий грипп был обнаружен у диких фазанов в Янаккала, в Канта-Хяме на юге Финляндии. В Литве птичий грипп был обнаружен 8 января как у сельскохозяйственных, так и у диких птиц.

«Птичий грипп - одна из самых опасных болезней животных, вызывающая массовую заболеваемость и смертность птиц. Когда болезнь вспыхивает, вводится карантин, больных и с подозрением на заболевание птиц убивают и уничтожают», - рассказал Калда.

Основными переносчиками заболевания являются водоплавающие птицы, которые могут заразить домашнюю птицу, особенно домашних водоплавающих птиц, таких как гуси и утки. В этом году в Европе из-за птичьего гриппа погибло или было уничтожено около 2 миллионов домашних птиц.

Птичий грипп распространился в Бельгию, Польшу, Литву, Германию, Нидерланды, Испанию, Францию, Италию, Чехию, Великобританию, Ирландию, Северную Ирландию, Данию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Венгрию, Словению, Румынию, Словакию, Хорватию и Украину.