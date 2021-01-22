Дистанционный урок и ссылка на YouTube - не одно и то же

“Поступили жалобы, что есть школы, где просто пишут в рабочую тетрадь с такой-то страницы до следующей. Это, разумеется, не дистанционная учеба. Отдел культуры сейчас говорил с директорами и продолжает это”, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

По словам заведующей Отделом культуры Виктории Лутус, специалисты отдела раздавали предоставленные государством компьютеры для школьников, которые не имели технической возможности заниматься дистанционно. Но встречаются проблемы и со стороны учителей.

“Есть определенные обращения, и они достаточно тревожны, потому что это не совсем нормально, когда дети получают ссылки на уроки в YouTube и ссылки на параграфы, которые надо прочитать, - сказала она. - Это ситуация ненормальная, и мы призвали руководителей учреждений проанализировать ситуацию и работу каждого педагога, чтобы видеоуроки были в каждой школе и в полном объеме. Мы говорили, что, в принципе, процентов 50 общего обучения должно проводиться именно в формате видеоуроков”.

По словам Виктории Лутус, весенний переход на дистанционное обучение действительно был вызовом для учителей, но сейчас уже есть опыт такого обучения.

“На данный момент надо работать уже над качеством. Я хочу подчеркнуть, что многие педагоги хорошо справляются со своими обязанностями даже в такой ситуации”, - добавила она.

В случае, если родитель видит, что ребенок не получает нужный объем знаний, Виктория Лутус советует обращаться к директору школы. Если не помогло - в Отдел культуры.

В то же время, никаких формальных стандартов дистанционного обучения в Эстонии еще не появилось. Цифра в 50% видеоуроков появилась на основе рекомендаций министерства образования.