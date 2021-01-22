На болоте в бессознательном состоянии: поисковая команда на мотосанях чудом спасла пропавшую женщину

Направление движения попавшей было неизвестно, а площадь возможного поиска большая, поэтому полицейские, помощники полицейских и спасатели сразу приступили к сбору информации. Выяснилось, что установленная в лесу камера Охотничьего общества Падизе зафиксировала пару часов назад движение. При проверке записи по светоотражающим перчаткам можно было узнать Анне, сообщил Ляэне-Харьюский полицейский участок в Facebook.

Lääne-Harju välijuhi jaoks algas eelmise reede õhtune vahetus äreva teatega Pae külast Lääne-Harju vallas, kus päeval... Опубликовано Lääne-Harju politseijaoskond Пятница, 22 января 2021 г.

Камера находилась в глухом лесу, где болотистая почва еще полностью не замерзла, поэтому на обычной технике спасателей или полицейских к этому месту было не добраться. На помощь пришел местный житель, который хорошо знал эту местность, и предложил воспользоваться его мотосанями. В результате совместных поисков недалеко от камеры нашли следы человека, а также следы того, что человек неоднократно падал в ледяную воду. В 21:40, больше чем через пять часов после того, как Анне вышла из дома, поисковая команда на мотосанях нашла пропавшую, которая сидела в бессознательном состоянии в ледяной болотной воде.

Скорая помощь доставила сильно переохладившуюся Анне в больницy, где под присмотром медиков за неделю она полностью восстановила здоровье и на сегодняшний день выписана домой. Учитывая то, насколько сложные погодные условия были в тот день, можно сказать, когда поисковая команда на мотосанях, состоявшая из местного жителям, полицейского и помощника полиции, нашли потерявшуюся женщину в последний момент.