Пт, 22.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Карта: по всей Эстонии много инфекционно опасных людей

Карта результатов исследования 18.01-22.01 ФОТО: Erakogu

Результаты мониторингового исследования сточных вод на этой неделе по-прежнему подтверждают относительно высокий уровень присутствия коронавируса почти во всех уездах. Сравнение данных за последние недели показывает, что ситуация остается стабильной с начала года.

Руководитель исследования, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон сообщил, что результаты собранных со всей Эстонии проб в сравнении с прошлой неделей достигли уровня, указывающего на более высокое среднее содержание вируса.

«Результаты показывают, что инфекционно опасных людей много по всей Эстонии, поэтому следует избегать тесных контактов и использовать все другие меры предосторожности для снижения риска заражения», - подчеркнул Тенсон.

Мониторинг коронавируса в сточных водах помогает обнаружить скрытые очаги, поскольку вирус появляется в сточных водах за несколько недель до выявления клинических случаев. Мониторинг сточных вод - хороший способ отслеживать изменения вирусных вспышек с течением времени.

Пробы сточных вод берутся каждую неделю во всех уездных центрах и городах с населением более 10 000 человек. При сборе проб Тартуский университет сотрудничает с Центром экологических исследований Эстонии и предприятиями водоснабжения, которые управляют городскими очистными станциями. Анализы образцов проводятся в лабораториях Технологического института Тартуского университета.

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