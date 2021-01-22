Карта: по всей Эстонии много инфекционно опасных людей

Руководитель исследования, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон сообщил, что результаты собранных со всей Эстонии проб в сравнении с прошлой неделей достигли уровня, указывающего на более высокое среднее содержание вируса.

«Результаты показывают, что инфекционно опасных людей много по всей Эстонии, поэтому следует избегать тесных контактов и использовать все другие меры предосторожности для снижения риска заражения», - подчеркнул Тенсон.

Мониторинг коронавируса в сточных водах помогает обнаружить скрытые очаги, поскольку вирус появляется в сточных водах за несколько недель до выявления клинических случаев. Мониторинг сточных вод - хороший способ отслеживать изменения вирусных вспышек с течением времени.