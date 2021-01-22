Правительство выделило два миллиона на ремонт уникального памятника петровской эпохи
Правительство выделило из специального резерва два миллиона евро на реконструкцию одного из старейших маяков региона Балтийского моря, маяка Кери, пишет Postimees.
Правительство выделило из специального резерва два миллиона евро на реконструкцию одного из старейших маяков региона Балтийского моря, маяка Кери, пишет Postimees.
По словам заместителя директора службы морского и водного транспорта Транспортного департамента Кайди Катус, работы по реконструкции разделены на два этапа. На первом этапе должно быть остановлено дальнейшее обрушение маяка.
Подготовка на острове Кери была проведена в прошлом году, когда были заказаны проектные работы, обновлены особые условия по охране культурного наследия и проведена экспертиза технического состояния башни. Транспортный департамент в настоящее время подает заявку на разрешение на строительство и готовит строительный тендер.
Первый этап реконструкции маяка продлится до 2022 года и будет стоить около 2,1 миллиона евро плюс налог с оборота. В ходе аварийных работ будет реконструирована внешняя кладка башни, внутренняя лестница и устранены протечки воды в металлическом корпусе.
На втором этапе башня будет восстановлена окончательно. Это будет стоить 2,4 миллиона евро плюс налог с оборота. Для полной реконструкции необходимо восстановить оставшиеся части башни - металлический корпус, фонарное помещение и купол и провести внутренние работы. На втором этапе также планируется восстановить корпус крыла, полностью соединенный с башней. Ремонт маяка должен быть завершен к 2024 году.
Катус объяснила, что объем ремонта настолько велик, потому что маяк находится в очень плохом состоянии и часть его внешней стены обрушилась. Расположение маяка на небольшом острове вдали от материка также увеличивает стоимость, что делает очень затратной транспортировку строительных материалов, оборудования и людей, необходимых для строительных работ.
«Реконструкция маяка Кери была нашим приоритетом на протяжении нескольких лет, и мы рады, что в этом году наконец-то дойдем до ремонта. Помимо одного из старейших действующих навигационных знаков в Балтийском море, маяк Кери также имеет неоценимую культурную ценность и является одним из символов Эстонии как морского государства», - сказала Катус.
Ранее Postimees писал о том, что маяк Кери был построен на одном из самых северных островов Эстонии по приказу Петра Первого в 1719 году и до сих пор выполняет свою мореходную функцию, но состояние уникальной башни ухудшается на протяжении нескольких десятилетий.