Правительство выделило два миллиона на ремонт уникального памятника петровской эпохи

По словам заместителя директора службы морского и водного транспорта Транспортного департамента Кайди Катус, работы по реконструкции разделены на два этапа. На первом этапе должно быть остановлено дальнейшее обрушение маяка.

Подготовка на острове Кери была проведена в прошлом году, когда были заказаны проектные работы, обновлены особые условия по охране культурного наследия и проведена экспертиза технического состояния башни. Транспортный департамент в настоящее время подает заявку на разрешение на строительство и готовит строительный тендер.

Первый этап реконструкции маяка продлится до 2022 года и будет стоить около 2,1 миллиона евро плюс налог с оборота. В ходе аварийных работ будет реконструирована внешняя кладка башни, внутренняя лестница и устранены протечки воды в металлическом корпусе.

На втором этапе башня будет восстановлена окончательно. Это будет стоить 2,4 миллиона евро плюс налог с оборота. Для полной реконструкции необходимо восстановить оставшиеся части башни - металлический корпус, фонарное помещение и купол и провести внутренние работы. На втором этапе также планируется восстановить корпус крыла, полностью соединенный с башней. Ремонт маяка должен быть завершен к 2024 году.

Катус объяснила, что объем ремонта настолько велик, потому что маяк находится в очень плохом состоянии и часть его внешней стены обрушилась. Расположение маяка на небольшом острове вдали от материка также увеличивает стоимость, что делает очень затратной транспортировку строительных материалов, оборудования и людей, необходимых для строительных работ.

«Реконструкция маяка Кери была нашим приоритетом на протяжении нескольких лет, и мы рады, что в этом году наконец-то дойдем до ремонта. Помимо одного из старейших действующих навигационных знаков в Балтийском море, маяк Кери также имеет неоценимую культурную ценность и является одним из символов Эстонии как морского государства», - сказала Катус.