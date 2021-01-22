МуПо: в Таллинне напомнили о себе навязчиво продающие товар цыгане
Сотрудникам Муниципальной полиции, патрулировавшим столичный район Хааберсти, от местных жителей поступило несколько жалоб на агрессивно предлагающих свой товар цыганах.
Сотрудникам Муниципальной полиции, патрулировавшим столичный район Хааберсти, от местных жителей поступило несколько жалоб на агрессивно предлагающих свой товар цыганах.
Они продают одежду, обувь и тому подобное. Продавцы, вначале общающиеся приятным и любезным тоном, становятся навязчивыми и даже агрессивными, если покупатель взглянул на товар, а потом отказался покупать, пишет Rus.ERR.
МуПо настоятельно рекомендует не пускать незнакомцев в дом, ведь кроме возможного мошенничества, вы подвергаете домочадцев риску заражения COVID-19.
«Также не стоит вступать в беседу с такими продавцами, так как они являются умелыми манипуляторами и хорошими психологами, которые выманивают крупные суммы денег у доверчивых людей», - отмечается в сообщении МуПо.