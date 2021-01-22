МуПо: в Таллинне напомнили о себе навязчиво продающие товар цыгане

Они продают одежду, обувь и тому подобное. Продавцы, вначале общающиеся приятным и любезным тоном, становятся навязчивыми и даже агрессивными, если покупатель взглянул на товар, а потом отказался покупать, пишет Rus.ERR.

МуПо настоятельно рекомендует не пускать незнакомцев в дом, ведь кроме возможного мошенничества, вы подвергаете домочадцев риску заражения COVID-19.