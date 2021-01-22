Пт, 22.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • МуПо: в Таллинне напомнили о себе навязчиво продающие товар цыгане
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МуПо: в Таллинне напомнили о себе навязчиво продающие товар цыгане

Сотрудник МуПо. ФОТО: Konstantin Sednev/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Сотрудникам Муниципальной полиции, патрулировавшим столичный район Хааберсти, от местных жителей поступило несколько жалоб на агрессивно предлагающих свой товар цыганах.

Они продают одежду, обувь и тому подобное. Продавцы, вначале общающиеся приятным и любезным тоном, становятся навязчивыми и даже агрессивными, если покупатель взглянул на товар, а потом отказался покупать, пишет Rus.ERR.

МуПо настоятельно рекомендует не пускать незнакомцев в дом, ведь кроме возможного мошенничества, вы подвергаете домочадцев риску заражения COVID-19.

«Также не стоит вступать в беседу с такими продавцами, так как они являются умелыми манипуляторами и хорошими психологами, которые выманивают крупные суммы денег у доверчивых людей», - отмечается в сообщении МуПо.

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