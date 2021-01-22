Биатлонист Логинов победил в индивидуальной гонке на итальянском этапе Кубка мира

Победитель показал время 48 минут 41,8 секунды, отстреляв без промахов на четырех огневых рубежах. Александру не помешало даже падение на четвертой стрельбе, при котором он сломал палку, передает NEWSru.

Вторым с двумя промахами и отставанием в 58,5 секунды стал норвежец Стурла Холм Легрейд, а замкнул призовую тройку француз Кантен Фийон Майе (+1.10,6), заработавший две штрафные минуты.

Евгений Гараничев (+2.11,2; 2 промаха) стал - 14-м, Эдуард Латыпов (+4.37,9; 4) - 50-м, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов и Илья Гаврилов не попали в топ-50.

Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года. Тогда Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в той же Антерсельве.

All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. 😬 #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021

«В любом случае можно в актив занести эту гонку - справиться со стрельбой на такой высоте. Застрявшая в ружье гильза несильно выбила, на финишном круге выбило падение: сбило дыхание, воткнулся в подъем, прошел двести метров с одной палкой, это подкосило, но в любом случае я доволен», - отметил Логинов эфире телеканала « Матч ТВ ».