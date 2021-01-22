Таинственное убийство: следы крови и ДНК не помогли доказать вину обвиняемого

Согласно обвинению, на данный момент 67-летний Николай в ночь на 14 декабря 2017 года в квартире на улице Сепа в Валга во время совместной пьянки избил 57-летнего мужчину. Травмы потерпевшего оказались настолько серьезными, что в ту же ночь он скончался на месте происшествия. В случае признания виновным за такое деяние может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Но суд посчитал, что представленные доказательства не позволяют признать Николая виновным. Экспертиза установила, что смерть действительно наступила так, как описано в обвинительном заключении. Но то, кто избил жертву, не выяснено.
Судья Аннемарие Герасимов отметила, что ни показания свидетелей, ни рассказ обвиняемого не позволили составить картину происходящего в квартире в то время. Не помогли также экспертизы ДНК или отпечатков пальцев. В числе доказательств были, например, бутылка с ДНК жертвы, но, по словам судьи, найденные ДНК и отпечаток пальца на бутылке не доказывают большего, чем то, что обвиняемый и потерпевший в какой-то момент контактировали с бутылкой с водой.
«Поскольку обвиняемый и потерпевший вместе проживали в различные периоды в этой квартире, в определенной степени можно ожидать обнаружения их ДНК в этом месте проживания. Учитывая образ жизни, указанный в протоколах, очевидно, что пятна крови, возникающие после каждого носового кровотечения и других подобных инцидентов, не были удалены. Поэтому следы крови в коридоре и квартире могут не иметь отношения к преступлению и могли быть оставлены там раньше», - сказала Герасимов.
На руках не было повреждений
Кровь потерпевшего была обнаружена на темной стеганой куртке Николая, но убедительно связать это с избиением не удалось. «Если внимательно рассмотреть стеганую куртку, видно скорее вызванное продолжительным и более интенсивным кровотечением пятно крови на плече, а не брызги, которые были бы характерны для избиения или топтания по груди, как указывает обвинение. Кровавый след указывает на попадание крови при перемещении тела или попытку установить контакт с жертвой, двигая или тряся его. Не исключено, что в ходе таких действий кровь могла попасть на куртку обвиняемого», - пояснила судья.
По словам Герасимов, отсутствие видимых повреждений у Николая также поставило под сомнение утверждения о том, что он бил потерпевшего кулаком и ногой. Единственная травма тела Николая была на бедре.
«В случае неоднократных ударов кулаком на руке нападавшего остаются следы. Также при сопротивлении в отражении атаки могут возникнуть повреждения. На фотографиях видно, что через 12 часов после смерти потерпевшего на руках, костяшках пальцев Николая не было отеков, покраснений, царапин, ссадин, которые указывали бы, что он применял в отношении кого-то насилие. Есть только специфичной формы порез и рана на бедре. Это не является характерной травмой при применении насилия и не указывает на самооборону в драке».