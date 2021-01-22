Пт, 22.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Таинственное убийство: следы крови и ДНК не помогли доказать вину обвиняемого
3 мин для прочтения

Таинственное убийство: следы крови и ДНК не помогли доказать вину обвиняемого

Несмотря на то, что вчера перед домом суда стоял полицейский автобус, Николай пришел на заседание как свободный человек и в таком же статусе его покинул. ФОТО: Tiit Loim

Тартуский уездный суд в Валга в четверг, 21 января, оправдал человека, обвинявшегося в убийстве собутыльника, поскольку доказательства не позволяют сказать, при каких обстоятельствах три года назад произошло избиение, закончившееся смертью.

Согласно обвинению, на данный момент 67-летний Николай в ночь на 14 декабря 2017 года в квартире на улице Сепа в Валга во время совместной пьянки избил 57-летнего мужчину. Травмы потерпевшего оказались настолько серьезными, что в ту же ночь он скончался на месте происшествия. В случае признания виновным за такое деяние может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Но суд посчитал, что представленные доказательства не позволяют признать Николая виновным. Экспертиза установила, что смерть действительно наступила так, как описано в обвинительном заключении. Но то, кто избил жертву, не выяснено.

Судья Аннемарие Герасимов отметила, что ни показания свидетелей, ни рассказ обвиняемого не позволили составить картину происходящего в квартире в то время. Не помогли также экспертизы ДНК или отпечатков пальцев. В числе доказательств были, например, бутылка с ДНК жертвы, но, по словам судьи, найденные ДНК и отпечаток пальца на бутылке не доказывают большего, чем то, что обвиняемый и потерпевший в какой-то момент контактировали с бутылкой с водой.

«Поскольку обвиняемый и потерпевший вместе проживали в различные периоды в этой квартире, в определенной степени можно ожидать обнаружения их ДНК в этом месте проживания. Учитывая образ жизни, указанный в протоколах, очевидно, что пятна крови, возникающие после каждого носового кровотечения и других подобных инцидентов, не были удалены. Поэтому следы крови в коридоре и квартире могут не иметь отношения к преступлению и могли быть оставлены там раньше», - сказала Герасимов.

На руках не было повреждений

Кровь потерпевшего была обнаружена на темной стеганой куртке Николая, но убедительно связать это с избиением не удалось. «Если внимательно рассмотреть стеганую куртку, видно скорее вызванное продолжительным и более интенсивным кровотечением пятно крови на плече, а не брызги, которые были бы характерны для избиения или топтания по груди, как указывает обвинение. Кровавый след указывает на попадание крови при перемещении тела или попытку установить контакт с жертвой, двигая или тряся его. Не исключено, что в ходе таких действий кровь могла попасть на куртку обвиняемого», - пояснила судья.

По словам Герасимов, отсутствие видимых повреждений у Николая также поставило под сомнение утверждения о том, что он бил потерпевшего кулаком и ногой. Единственная травма тела Николая была на бедре.

«В случае неоднократных ударов кулаком на руке нападавшего остаются следы. Также при сопротивлении в отражении атаки могут возникнуть повреждения. На фотографиях видно, что через 12 часов после смерти потерпевшего на руках, костяшках пальцев Николая не было отеков, покраснений, царапин, ссадин, которые указывали бы, что он применял в отношении кого-то насилие. Есть только специфичной формы порез и рана на бедре. Это не является характерной травмой при применении насилия и не указывает на самооборону в драке».

Раньше не проявлял насилия

По словам Герасимов, опьянение Николая не было установлено в ходе производства, но, поскольку в крови потерпевшего было обнаружено очень большое количество алкоголя, опьянение Николая как собутыльника, вероятно, могло бы быть идентичным. Суд также принял во внимание, что Николай - очень маленького роста тощий мужчина, а убитый был намного выше его ростом.

«Маловероятно, что в состоянии почти смертельного алкогольного опьянения он смог нанести многочисленные травмы более крупному мужчине на семь лет моложе, не оставив никаких следов на себе. Столь же маловероятно, что он смог в таком опьянении потоптаться на груди потерпевшего, не потеряв равновесия и не травмировав себя», - сказала Герасимов.

По словам судьи, суд также принял во внимание, что Николай никогда ранее не прибегал к насилию и не имел уголовных наказаний. Поэтому вряд ли мужчина пенсионного возраста вдруг совершит столь тяжкое преступление. Также, по мнению судьи, не было убедительных причин для насилия, поскольку приведенное в обвинении объяснение, что потерпевший залез в кровать Николая, не было доказанным и убедительным.

По словам судьи, квартира, в которой произошел инцидент, была открыта, и посторонние могли зайти в нее. Например, один из свидетелей однажды нашел в спальне незнакомца. «Есть вероятность, что пока Николай спал, потерпевший вышел из квартиры или в квартиру пришел неизвестный человек, с которым у потерпевшего мог возникнуть конфликт», - заявила судья. Она добавила, что расследование нельзя назвать всесторонним, поскольку, например, не было взято никаких образцов у свидетеля, который в недавнем прошлом применял насилие и контактировал с причастными к делу.

Таким образом, по мнению судьи, представленных косвенных доказательств недостаточно для вывода о том, что Николай совершил это преступление. Поскольку сомнения надо интерпретировать в пользу обвиняемого, Николай был оправдан. Решение может быть обжаловано в окружном суде в течение 15 дней.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back