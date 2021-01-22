Таинственное убийство: следы крови и ДНК не помогли доказать вину обвиняемого

Согласно обвинению, на данный момент 67-летний Николай в ночь на 14 декабря 2017 года в квартире на улице Сепа в Валга во время совместной пьянки избил 57-летнего мужчину. Травмы потерпевшего оказались настолько серьезными, что в ту же ночь он скончался на месте происшествия. В случае признания виновным за такое деяние может грозить лишение свободы на срок до 15 лет, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Но суд посчитал, что представленные доказательства не позволяют признать Николая виновным. Экспертиза установила, что смерть действительно наступила так, как описано в обвинительном заключении. Но то, кто избил жертву, не выяснено.

Судья Аннемарие Герасимов отметила, что ни показания свидетелей, ни рассказ обвиняемого не позволили составить картину происходящего в квартире в то время. Не помогли также экспертизы ДНК или отпечатков пальцев. В числе доказательств были, например, бутылка с ДНК жертвы, но, по словам судьи, найденные ДНК и отпечаток пальца на бутылке не доказывают большего, чем то, что обвиняемый и потерпевший в какой-то момент контактировали с бутылкой с водой.

«Поскольку обвиняемый и потерпевший вместе проживали в различные периоды в этой квартире, в определенной степени можно ожидать обнаружения их ДНК в этом месте проживания. Учитывая образ жизни, указанный в протоколах, очевидно, что пятна крови, возникающие после каждого носового кровотечения и других подобных инцидентов, не были удалены. Поэтому следы крови в коридоре и квартире могут не иметь отношения к преступлению и могли быть оставлены там раньше», - сказала Герасимов.

На руках не было повреждений

Кровь потерпевшего была обнаружена на темной стеганой куртке Николая, но убедительно связать это с избиением не удалось. «Если внимательно рассмотреть стеганую куртку, видно скорее вызванное продолжительным и более интенсивным кровотечением пятно крови на плече, а не брызги, которые были бы характерны для избиения или топтания по груди, как указывает обвинение. Кровавый след указывает на попадание крови при перемещении тела или попытку установить контакт с жертвой, двигая или тряся его. Не исключено, что в ходе таких действий кровь могла попасть на куртку обвиняемого», - пояснила судья.

По словам Герасимов, отсутствие видимых повреждений у Николая также поставило под сомнение утверждения о том, что он бил потерпевшего кулаком и ногой. Единственная травма тела Николая была на бедре.