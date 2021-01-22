Юри Ратас призвал ЕС к раздаче вакцины AstraZeneca

«Я выступил вместе с коллегами из Латвии, Литвы, Австрии, Дании, Чехии и Греции с обращением, в которым мы призвали институты ЕС раздать вакцины AstraZeneca странам-членам еще до выдачи разрешения на продажу в ЕС, - написал Ратас на своей странице в Facebook. - Тогда мы смогли бы сразу же после получения разрешения на использование от Европейского агентства лекарственных средств приступить к использованию вакцины».