Юри Ратас призвал ЕС к раздаче вакцины AstraZeneca
Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии, Дании, Чехии и Греции призвали ЕС к распространению вакцины производства AstraZeneca до разрешения на продажу.
Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии, Дании, Чехии и Греции призвали ЕС к распространению вакцины производства AstraZeneca до разрешения на продажу.
«Я выступил вместе с коллегами из Латвии, Литвы, Австрии, Дании, Чехии и Греции с обращением, в которым мы призвали институты ЕС раздать вакцины AstraZeneca странам-членам еще до выдачи разрешения на продажу в ЕС, - написал Ратас на своей странице в Facebook. - Тогда мы смогли бы сразу же после получения разрешения на использование от Европейского агентства лекарственных средств приступить к использованию вакцины».
Tegin koos Läti, Leedu, Austria, Taani, Tšehhi ja Kreeka ametikaaslastega pöördumise, kus kutsusime Euroopa Liidu...Опубликовано Jüri Ratas Пятница, 22 января 2021 г.
По словам Ратаса, государствам необходимы поставки вакцин в достаточных количествах, поступающие вовремя и регулярно, чтобы они смогли быстрее справиться с коронавирусом.
Он отметил, что в четверг Европейский совет обсудил способы ускорить процесс вакцинации в ЕС. «На данный момент Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna. В конце месяца ожидается, что вакцину AstraZeneca разрешат к продаже», - добавил Ратас.