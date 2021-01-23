Близкий соратник Алексея Навального Николай Ляскин: страх не должен лишить тебя жажды жить в нормальном государстве

- Тузы Путина утверждают, что западные санкции им, как с гуся вода. Они действительно не оказывают никакого влияния?

- Я не знаю, что там с санкциями. Было бы хорошо, конечно, применять персональные санкции к олигархам и людям Путина, которые очень четко представлены в последнем расследовании. Эти люди привыкли отдыхать за границей. И если они едут за границу, то для них открыты лучшие курорты, их яхты стоят в лучших местах. По-другому они абсолютно не почувствуют тех санкций, которые применяются в отношении России.

Точечные санкции в отношении них и их семей, родственников… Если они не смогу выезжать из России, они запоют иначе, все может стать по-другому. Если из жены не смогут больше ездить на шопинг в Милан, у них дома начнут говорить иначе.

- Теперь — после выхода из комы и выздоровления — Навальный же отправился на Запад советовать тем, кто решает вопросы о санкциях.

- Мы уже давно говорили, что все знают люди, которые обслуживают всю структуру Путина. Не так, что кто-то показал пальцем. Мы просто сказали, что если эти люди не будут наказаны за неадекватное использование политики и силовых структур, ничего не изменится.

- Как бы вы охарактеризовали Навального? Какой он?

- Алексей — есть Алексей. Мне кажется, что все это знают, ничего не нужно придумывать. Его видео очень хорошо его представляют. Он хорошо в них раскрывается. Алексей — настоящий, просто действительно хороший человек и лидер. Это важно!

Есть люди, которые действительно настоящие, и есть люди, которых нам сложно понять. Алексей — настоящий человек, который ведет за собой, он настоящий лидер — эталонный политик. В России.

- И у нас в субботу в Таллинне пройдет митинг в поддержку Алексея Навального. Участие в нем не требует смелости. Единственное, что нарушит удобство — нужно выйти из дома. Однако в России все иначе: каждый раз, когда идешь на акцию протеста, можешь попасть в обезъянник, или в какое-то другое место похуже.

- У нас просто приходится ходить на митинги. Наши митинги самые спокойные, самые корректные: настоящий пример для всей страны. Если где-то вообще могут проходить спокойные и дружелюбные митинги, то только у нас, в России.

Люди выходят, за что огромное спасибо тем, кто выходит. Не стоит бояться. У вас просто попроще с согласованием. У нас чуть иначе: у нас в этот раз даже не митинг, а прогулка: люди выйдут погулять. Никто не может запретить гулять в центре города.

- Иногда мы в Эстонии шутим, что, благодаря Путину, у нес есть такие замечательные люди, как Евгения Чирикова и Артемий Троицкий. Но это, конечно, грустная шутка.