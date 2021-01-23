Близкий соратник Алексея Навального Николай Ляскин: страх не должен лишить тебя жажды жить в нормальном государстве

В прошлое воскресенье для только что вернувшегося из Берлина в Россию лидера оппозиции Алексея Навального в оборудованном под полицейский участок детском саду в подмосковных Химках был организован судебный процесс, после которого его доставили в расположенную в тех же Химках тюрьму МВД. Политическая деятельность соратника Навального Николая Ляскина (38) началась в 2012 году именно в Химках, где он руководил избирательным штабом уже несколько лет проживающей в Эстонии Евгении Чириковой. В сентябре 2017 года Ляскина во время президентской кампании пытались убить рядом с московским избирательным штабом, пишет Postimees.
- Кажется, что в России получить признание в качестве оппозиционного политика можно после покушения на жизнь. Как с вами это получилось в 2017 году?
- Меня ударили трубой по голове — железной трубой. Удалили несколько раз. Почувствовал удары, нападавший бросил трубу и убежал.
- Я правильно понял, что преступник избежал наказания?
- Да. Сложная история. Был суд. Его (тогда еще 36-летнего жителя Ленинградской области Алексея Щербакова — ред.) даже не арестовали. Это очень противоречит тому, что человека сажают в тюрьму за один пост в Twitter. А этот человек напал на меня с железной трубой, спокойно уехал из города и в итоге ему назначили наказание: в течение нескольких месяцев он должен был отдавать государству десять процентов от своей зарплаты. Он не получил даже условное наказание, хотя у него имелись более десяти прежних нарушений законов. Я думаю, что его наняли специально: у него могли быть проблемы, поэтому он не мог отказаться. Он сделал это и ему обещали защиту. Да, система работает, они его защитили.
- Как началась ваша политическая карьера?
- Сначала была общественная деятельность. Много работали с Евгенией Чириковой в области экологии. Защитой природы я начал заниматься, когда в России этим еще никто не занимался: защищали Химкинский лес. Потом начались выборы и наблюдение за ними.
Сейчас я вернулся к вопросам экологии. У нас в стране нет выбора. Правильно вы сказали: если не хочешь, чтобы политика занялась тобой, нужно саму заниматься ею.
- Поговорим об Алексее Навальном, или «каком-то неизвестном блогере», как его назвал Владимир Путин.
- Да. Или как говорят: «берлинском пациенте».
- В прошлое воскресенье (17 января — ред.) мне было сложно писать интервью, потому что все время хотелось смотреть прямые трансляции по разным каналам о том, как из Берлина в сторону Москву летит борт 936 авиакомпании «Победа». Где вы были в это время?
- Я был в аэропорту «Внуково». Когда поступила информация о том, что рейс направили в «Шереметьево», отправились туда, но быстро возникла пробка: полиция специально устроила сужение дороги. И мы не успели вовремя в «Шереметьево», поскольку самолет приземлился в то время, когда мы еще стояли в пробке. Выезд из «Внуково» занял 40 минут. Мы приехали, когда Юлия [Навальная] выходила из аэропорта.
- Западным людям явно сложно понять, что вообще происходит.
- Возможно. Западным людям сложно понять, что Алексей Навальный — это человек, который сейчас является главным и единственным оппонентом Владимира Путина. И если все говорят, что Путин боится Навального, то так оно и есть. Поскольку и сегодня общественности дали материал (интервью записывалось во вторник, 19 января, когда фонд Алексея Навального опубликовал свой крупный расследовательский проект о предположительно принадлежащем Владимиру Путину сверхлюксовых дворцах, расположенных в Геленджике на Черном море — ред.), который доказывает, что Навальный является единственный в России политиком, который проводит такие серьезные расследования.
И вообще, его жест с возвращением в Россию — это очень важный психологический момент. Рационально все понимали: он же может вернуться, но его явно посадят. Но Алексей сказал: вернусь, потому что должен вернуться, потому что я не боюсь. Смотри, отсутствие страха — это то, что он передает и своим сторонникам, он пытается доказать, что так возможно: и в России можно жить без страха.
Жизнь в России без страха — это очень важно, поскольку сейчас общество очень расколото. Все боятся, но у каждого свои страхи: кто-то боится за работу, кто-то тюрьмы, кто-то штрафа, кто-то нападения. У всех свой маленький страх и этим оправдывают свои поступки. Алексей — первый, кто сказал: не нужно бояться! Страх не должен отнять у тебя жажды жить в нормальном государстве.
- Люди, которые знают историю России, сравнили возвращение Алексея Навального с возвращением Александра Солженицына из эмиграции.
- Можно найти разные сравнения, но ничего не нужно сравнивать. Есть отдельные исторические фигуры и Алексей, безусловно, тот человек, который сейчас вписал себя в историю. Он и раньше получил свое место в истории, но это возвращение — это очень сильный эмоциональный шаг, которых в нашей стране уже давно не было.
- Когда вы в последний раз встречались с Алексеем?
- Давно. Я не был в Берлине. Встречались, когда он был еще в Москве, то есть, до отравления.
- Только что посмотрел упомянутый вами фильм «Дворец для Путина», который, конечно, мощнее, чем фильм-разоблачение «Он нам не Димон», который рассказывал об огромном богатстве Дмитрия Медведева. Таким образом, можно сказать, что «берлинский пациент» хорошо подготовился к возвращению домой.
- Да. Алексей проводит эти расследования сам. Я не знаю, сделал ли он его специально ко времени своего возвращения. Но фильм замечательный.
- Уже раньше можно было сказать, что Навальный бросил вызов Путину, но после этого фильма подобрать другого слова и не получится.
- Ну да, таким образом проходит диалог между Навальным и президентом. Он уже давно говорил, что Путин — самый важный человек в стране, и если ты хочешь как-то бороться с коррупцией, нужно бороться, в том числе, и с Путиным.
- Интересно, почему все в России должно быть таким увлекательными и драматичным — конечно, увлекательнее, чем в любом триллере? Например, на Западе политик случайно покупает чулки на служебную кредитку и вынужден с позором уйти в отставку — и всех приключений. Но по Навальному даже художественный фильм снимать бессмысленно, поскольку то, что происходит на самом деле никогда не сыграть.
- Я согласен. Но, к сожалению, мы живем в стране, где имеется много проблем. Например, если бы судебная система была настоящей, все указанные в расследовании факты нашли бы свою реализацию. Однако мы живем в стране, где судебная система является частью проблемы, и одним из того, что мы тоже должны решить.
- Тузы Путина утверждают, что западные санкции им, как с гуся вода. Они действительно не оказывают никакого влияния?
- Я не знаю, что там с санкциями. Было бы хорошо, конечно, применять персональные санкции к олигархам и людям Путина, которые очень четко представлены в последнем расследовании. Эти люди привыкли отдыхать за границей. И если они едут за границу, то для них открыты лучшие курорты, их яхты стоят в лучших местах. По-другому они абсолютно не почувствуют тех санкций, которые применяются в отношении России.
Точечные санкции в отношении них и их семей, родственников… Если они не смогу выезжать из России, они запоют иначе, все может стать по-другому. Если из жены не смогут больше ездить на шопинг в Милан, у них дома начнут говорить иначе.
- Теперь — после выхода из комы и выздоровления — Навальный же отправился на Запад советовать тем, кто решает вопросы о санкциях.
- Мы уже давно говорили, что все знают люди, которые обслуживают всю структуру Путина. Не так, что кто-то показал пальцем. Мы просто сказали, что если эти люди не будут наказаны за неадекватное использование политики и силовых структур, ничего не изменится.
- Как бы вы охарактеризовали Навального? Какой он?
- Алексей — есть Алексей. Мне кажется, что все это знают, ничего не нужно придумывать. Его видео очень хорошо его представляют. Он хорошо в них раскрывается. Алексей — настоящий, просто действительно хороший человек и лидер. Это важно!
Есть люди, которые действительно настоящие, и есть люди, которых нам сложно понять. Алексей — настоящий человек, который ведет за собой, он настоящий лидер — эталонный политик. В России.
- И у нас в субботу в Таллинне пройдет митинг в поддержку Алексея Навального. Участие в нем не требует смелости. Единственное, что нарушит удобство — нужно выйти из дома. Однако в России все иначе: каждый раз, когда идешь на акцию протеста, можешь попасть в обезъянник, или в какое-то другое место похуже.
- У нас просто приходится ходить на митинги. Наши митинги самые спокойные, самые корректные: настоящий пример для всей страны. Если где-то вообще могут проходить спокойные и дружелюбные митинги, то только у нас, в России.
Люди выходят, за что огромное спасибо тем, кто выходит. Не стоит бояться. У вас просто попроще с согласованием. У нас чуть иначе: у нас в этот раз даже не митинг, а прогулка: люди выйдут погулять. Никто не может запретить гулять в центре города.
- Иногда мы в Эстонии шутим, что, благодаря Путину, у нес есть такие замечательные люди, как Евгения Чирикова и Артемий Троицкий. Но это, конечно, грустная шутка.
- Да, действительно. Еще немного, и к вам приедет еще больше новых замечательных людей — у меня такое чувство (Улыбается.). Все косятся в эту сторону, и их может быть намного больше.
- Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду?
- Ситуация в стране такова, что люди действительно могут начать уезжать. Они и сейчас уезжают массово. Эта тенденция многослойна. Была тенденция, что уезжали по экономическим причинам, потом по политическим, теперь кажется, что причина уже в безопасности: своей и своих детей.
Были разные волны, и если вы спросите, когда эта эмиграция началась — она была всегда, просто иногда она более интенсивная, а после успокаивается. К сожалению, активные, умные, деловые люди все больше уезжают из страны. Это огорчает меня, как человека, который действительно любит Россию.
- Но все же, на что Навальный надеется? На что надеетесь вы? Вы сказали, что все ведет к тому, что все больше хороших людей уезжает…
- Я бы сказал так: надеемся, что все больше людей будет понимать, что это их страна. Важно знать, - Алексей это неоднократно говорил и у меня такая же позиция — что это моя земля, и я не хочу бежать отсюда от негодяев, а хочу, чтобы негодяи отошли от управления страной. И все!
Все в действительности очень просто! Хороших людей в России в действительности намного больше, чем плохих. Но, к сожалению, эти плохие и злые люди очень коррумпированы и управляют страной.
- В путинское время пропаганда достигла такого масштаба, о котором Геббельс даже не мог мечтать...
- Да, это работает замечательно. Но все больше людей получают информацию в интернете, и больше это относится к людям младшего поколения. Таким образом, надежда, конечно, на новое поколение, других здравомыслящих людей и, конечно, на то, что люди освободятся от понимания, что Россия принадлежит чекистам и олигархам. Есть надежда, что люди поймут: Россия принадлежит им, и настало время самим принимать решения.
Что является источником многих проблем России? Люди считают, что от них ничего не зависит. Люди думают, что кто-то все решит за них, и все сделает: какой-то мэр или депутат, которого они выбрали. Нет!
В Эстонии или какой-то другой европейской стране люди понимают, что каждый день нужно решать определенные вопросы: какие новые налоги вводить, как народные избранники выполняют свои обязанности… а депутат — это не просто человек, которого ты выбрал. Он — менеджер, которого ты нанял на работу, чтобы он делал твою жизнь лучше: его можно уволить также просто, как принять на работу. В России людям нужно дать хоть немного такого понимания, чтобы они начали требовать у депутатов, чиновников, полицейского руководства, президента. Чтобы до людей не доходил лишь голос с небес.
- Я понимаю, что Навальный призывает людей на улицы.
- Он сказал это в полицейском участке, где проходило непонятное действие с проплаченным судьей. Речь идет о постановочной показательной игре. Алексей не дал там даже комментариев, просто обратился к людям.
Он не может кого-то призывать: сейчас важно понять, что никого не нужно призывать. Призывы больше не нужны! Люди сами все понимают. Многие у меня спрашивают: вы призываете людей на улицы? Конечно, нет. Никто никого больше не призывает: все, кто понимает… Кто-то хочет выйти на улицу, кто-то говорит, что пока понаблюдает, посмотрит.
- Наши политики достаточно прагматичны и, думая о них, хочу спросить: на что вы живете?
- Практически у всех есть свои бизнесы, определенные предпринимательские платформы — кто чем занимается. Среди нас есть люди, у которых имеется депутатская зарплата, есть юристы. Многие журналисты занимаются общественной деятельностью. Общественная деятельность в большей степени приносит проблемы, а не доход.
- Понятно. Тогда спрошу так: что вас — несмотря на то, что вас хотят убить или могут снова напасть, вас неоднократно задерживали — мотивирует в политике? Вы не можете отвечать за Навального, но можете за самого себя.
- Я хочу, чтобы моя десятилетняя дочь жила в стране, где ей не придется бояться полицейских, где чиновники действительно меняют мир к лучшему, а не воруют все, что попадается под руки. Как бы банально это ни звучало, мы пытаемся создать страну для наших детей. Может быть нам придется заниматься этим до старости, но этот путь длинный и серьезный.
Не хотелось бы, чтобы у следующего поколения была цель уехать из страны. Хотелось бы, чтобы следующие поколения хотели оставаться в стране: если государство обеспечит им нормальную жизнь, самостоятельность и определенное чувство безопасности.
- У вас два высших образования: по специальности инженера и управления городами.
- Да, два высших образования, и потому становится хуже, чем лучше ты понимаешь, что происходит в стране. Иногда есть люди, которые живут, веря, что лучше быть не может. Это действительно большая проблема, например, для людей в регионах, которым сейчас выделено столько денег, сколько нужно, что иметь чуть больше необходимого для выживания минимума. Они никогда не были за границей, многие не бывали даже в крупных городах. От рождения до смерти живут в одном месте.
Старшее поколение даже не сталкивалось с интернетом. Поэтому считается, что «все так живут — так и должно быть». А я понимаю, что так быть не должно. И я в принципе знаю, как живут в развитых странах. И считаю, что Россия — это развитая европейская страна, которая должна жить по-другому. У нас есть и государственные, и человеческие ресурсы, чтобы жить в нормальной стране.
- Если оставить в стороне желания, какими могли бы быть следующие новости об Алексее Навальном?
- Не знаю. Правда, не знаю. Поскольку я, к сожалению, считаю, что все будет… Не знаю. Нехорошая история, чтобы делать какие-то прогнозы. Мне кажется, что мы должны…
Есть такое выражение: «Делай, что должен и будь, что будет». В ближайшее время мы должны заниматься тем, чем должны: что нам подсказывает сердце и что мы чувствуем, что должны делать. Будет плохое, обвинительное решение — от нас это не зависит. Мы сейчас ничего предсказать не можем. В головах людей, которые принимают решения, все меняется каждые две секунды.
Мы должны говорить о том, что его задержание было незаконным, что Алексея нужно освободить — это ясно всем. К сожалению, пока решать не нам, как будет в действительности.
Евгения Чирикова: после фильма о дворцах Путина равнодушных больше нет
У субботнего митинга в Таллинне в поддержку Алексея Навального нет главного организатора. Это и есть самое интересное. Просто получилось так, что такие акции организуются сами. И самое важное, что эти акции пройдут по всему миру. Я нахожусь в постоянной связи с Польшей, Швейцарией, Украиной, Францией и США, где они тоже пройдут.
В России во многих городах пройдут различные мероприятия в поддержку Леши. Люди в России обеспокоены случившимся с Алексеем. Особенно после фильма о дворцах Путина, который никого не оставил равнодушным.
Препятствием могут, конечно, стать карантинные меры и то, что общество крайне расколото. Репрессии были массовыми и многие запуганы. Многие сбежали на Запад, и такой резонанс по всему миру. Община беженцев сделает все от нее зависящее, чтобы этот вопрос звучал в Европе.
Коля (Николай Ляскин — ред.) руководил моим избирательным штабом, когда я баллотировалась в мэры Химки. В тех же Химках, прямо рядом с моим прежним домом, находится место ужасов, в котором прошло так называемое судебное слушание над Лешей, в переделанном под полицейский участок детском саду. Там же у меня через пытки пытались получить признания, когда на нас хотели повесить статью о терроризме. Тогда там еще можно было увидеть детские стульчики и установленные низко маленькие раковины.
Евгения Чирикова (44) — это переехавшая в 2015 году на постоянное место жительства в Таллинне российский оппозиционер, экоактивист.