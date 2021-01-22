Вакцина Sputnik пытается получить разрешение на продажу в ЕС. Что решит Эстония?

19 января команда Sputnik V и представители Европейского агентства по лекарственным средствам провели научный обзор вакцины. Институт Гамалеи, который разработал вакцину, надеется, что на основании представленных данных вакцина сможет получить лицензию на продажу в Европейском Союзе в феврале. Вчера стало известно, что Венгрия стала первой страной в Европейском Союзе, предоставившей Sputnik первоначальное разрешение на использование, что противоречит единой политике ЕС по вакцинации.

По словам пресс-секретаря Департамента лекарственных средств Эстонии Кристи Сарап, ходатайство о получении разрешения на продажу еще подано не было. «Мы знаем, что производитель вакцины Sputnik V консультировался с Европейским агентством по лекарственным средствам по научным вопросам. На данный момент производители Sputnik V не подавали заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам. Мы сможем говорить о временных рамках, использовании вакцины, доставке в Эстонию и существенном сравнении вакцин после получения разрешения на продажу», - сказала Сарап Postimees.

То же самое подтвердила советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер. «Насколько нам известно, производитель Sputnik V еще не обращался в Европейское агентство по лекарственным средствам за разрешением на продажу вакцины».

Эстония ранее заверяла, что вакцина, произведенная в России, у нас закупаться не будет. Как обстоят дела сейчас?

«Вакцина попадет в общий портфель вакцин Европейского Союза, если будет принято соответствующее решение. В настоящее время включение Sputnik V в общий портфель не обсуждается на уровне Европейского Союза », - ответила Сыбер.

Министр социальных дел Танель Кийк в ответ на вопрос о вакцине Sputnik подчеркнул, что не нужно торопить события. «В настоящее время весьма вероятно, что в этом году в Эстонию прибудут вакцины семи производителей вакцин. Возможно, в будущем на рынок выйдет больше производителей вакцин. В разработке находятся десятки вакцин-кандидатов. Кто выйдет на рынок в ближайшие годы, предсказать сложно. Конечно, для нас главным критерием всегда было то, что для выхода на рынок любая вакцина должна иметь положительную оценку Европейского агентства по лекарственным средствам и разрешение на продажу, выданное Европейской комиссией ».

Страны ЕС призывают к более быстрым шагам в отношении AstraZeneca

Европейские страны изначально возлагали на вакцину AstraZeneca самые большие надежды, но ее выход на рынок задержался. AstraZeneca отличается от вакцин, уже имеющихся в Эстонии, более высокими объемами производства. Согласно нынешней информации, Европейское агентство по лекарственным средствам проведет оценку AstraZeneca 29 января.

«Пока у нас нет информации о том, когда первые партии вакцины AstraZeneca могут прибыть в Эстонию, но если оценка Европейского агентства по лекарственным средствам будет положительной, мы надеемся, что первые поставки поступят к нам в феврале», - сказала Сарап.