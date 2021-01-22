Большой очаг заражения в доме призрения: коронавирус обнаружен у 99 человек

Член правления учреждения Калью Синисалу сказал, что в четверг в доме призрения прошло второе тотальное тестирование и в его результате вирус был обнаружен у 28 клиентов и 12 работников. На прошлой неделе положительные результаты показали 48 клиентов и 11 работников. Но все-таки учреждению до сих пор приходится справляться своими силами. «Теперь под удар попала и вторая часть работников. Но первые работники начнут возвращаться, те, кто был на самоизоляции, у которых больше нет симптомов и которых семейные врачи признают годными для работы. Видимо, вероятность их нового заражения маленькая», - говорит Синисалу.

В качестве добровольцев пришли на помощь и два студента первого курса медицинского факультета, но они смогли пробыть в здании только один день. «Департамент здоровья не разрешил им остаться, выставил их в четверг, поскольку был обеспокоен из-за их здоровья. Наше здание — мыза, где чисто архитектурно невозможно создать чистую зону», - объяснил Синисалу.

Серьезных симптомов до сих пор у людей не обнаружено, хотя на всякий случай трех клиентов из дома призрения госпитализировали. «Тартуская скорая помощь сегодня провела мониторинг всех клиентов. Они посчитали необходимым забрать трех клиентов. Особых симптомов не было, но они считались слабоватыми, так что, может быть, разумнее подлечить их в больнице», - сказал Синисалу в пятницу.