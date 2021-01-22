«Расследование - качественная клюква»: Песков ответил на вопросы о дворце Путина

"Здесь не нужны никакие разъяснения. Если вы помните, буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствует действительности и что какие-то инсинуации относительно того, что президент имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье", - заявил он.

"Все компиляционные материалы, которые содержатся там - это хорошая, качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров", - заключил он. По его словам, президент не пользуется какими-либо объектами в Геленджике и ему неизвестно, бывает ли он там.

Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, бывал ли Владимир Путин на территории объекта в Геленджике, показанного в фильме политика Алексея Навального. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента "Эхо Москвы". "Мне неизвестно о том, что он там когда-то был, я такой информацией не располагаю", - отметил Песков.

На вопрос, кому принадлежит комплекс, о котором идет речь в расследовании, Песков ответил, что это "абсолютно не его забота". "У нас много коммерческих объектов", - отметил он.

Песков также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. "Управделами президента - это очень большая организация, которая имеет большой объем объектов", - сказал он. По словам пресс-секретаря, она занимается стройками, реставрационными работами, и "это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам".

Речь идет об инвестиционном договоре, который в 2005 году заключили управделами президента, ФГУП "Дом отдыха Туапсе", ОАО "Лирус" и ФГУП "Предприятие по поставкам продукции" на строительство "пансионата в районе села Прасковеевка Геленджика Краснодарского края". Бывший тогда управляющим делами президента Владимир Кожин в интервью "Коммерсанту" говорил, что "Управление делами президента отношения к этому проекту с точки зрения его строительства и создания не имело".

"Инвестор сделал предложение, мы оценили его, дали согласие - вот это и все наше участие. <...> Далее - строительство, проектирование, все, что необходимо для строительства, все согласования, разрешения, как и по всем другим аналогичным проектам, брал на себя инвестор. Мы ничем не занимались, а они проектировали, строили", - заявил он.

По словам Кожина, во время финансового кризиса 2008 года инвестор попросил управделами подключиться к финансированию, однако оно отказалось, после чего инвестор выкупил всю долю государства. "В конце 2008 года инвестиционный договор был расторгнут, процедура завершена, на этом мы расстались с инвестором", - сказал Кожин.

Президентский пресс-секретарь также прокомментировал флешмоб в китайской соцсети TikTok, в рамках которого школьники меняют на стенах класса портреты. В частности, школьница из Ярославля опубликовала в соцсети видео, на котором она снимает со стены портрет Путина. Другой школьник в Балашихе вывесил в классе портрет Навального. "Вы знаете, что это никак не регламентируется. Этот вопрос надо задавать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства, это тоже вполне естественно", - сказал он. По словам пресс-секретаря, флешмобы "бывают разные, приятные и неприятные", и "как приходят, так и уходят".

Флешмоб в TikTok Песков комментировать отказался. "Здесь нечего комментировать, я не буду давать оценок", - сказал он.

Напомним, 19 января было опубликовано расследование о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Площадь основного здания составляет 17,7 тыс. кв. м, площадь всего участка - 68 га. Публике был представлен план комплекса, а также снимки строений и видеозапись с дрона.

На придворцовом участке расположена ледовая арена высотой с пятиэтажный дом, церковь, оранжерея, амфитеатр и ведущий к чайному домику 80-метровый мост через овраг. Для спуска к пляжу построен специальный тоннель внутри горы, посередине которого есть дегустационная комната. Сам дворец укомплектован эксклюзивной мебелью. Например, диваны в резиденции стоят 1,5-2 млн рублей. Помимо прочего там находятся кинотеатр, бассейн, сауны, читальня, музыкальная гостиная, кальянная, винный погреб и казино. Неподалеку от территории дворца находятся почти 300 гектаров виноградников, шато, винные заводы и устричные фермы.

Общую стоимость строительства объекта расследователи оценили в 100 млрд рублей, а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса - в 1 млрд долларов.