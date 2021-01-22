На море без карантина: названы новые условия въезда в популярную у туристов страну

Официальную дату начала туристического сезона озвучил в эфире телеканала CyBC заместитель министра туризма Саввас Пердиос.

"Это значит, что авиапассажиры смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не окажется положительный результат теста на COVID-19", - сказал он государственному телеканалу.

Чиновник уточнил, что Кипр имеет сообщение с 56 странами. Они будут обозначены разными цветами соответственно уровню заболеваемости COVID-19 среди населения. Без ограничений будут принимать туристов, которые предъявят справку о вакцинации от коронавируса.

Какие правила въезда в страну будут действовать

С 1 февраля начинает действовать классификация стран, для граждан которых будут действовать разные ограничения при въезде на Кипр.

Зеленая категория включает все страны ЕС. Пассажиры из этой категории могут прилетать в аэропорты Лимассола и Пафоса без ограничений.

Оранжевая категория. Она включает страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарию и Великобританию. Туристы должны будут предоставить перед посадкой на борт самолета на Кипр сертификат с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в течение 72 часов до поездки.

Красная категория включает Украину, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иорданию, Саудовскую Аравию, Египет, Беларусь и Россию. У пассажиров их этих стран будут требовать два ПЦР-теста. Один должен быть сделан за 72 часа до полета, другой – в аэропорту прибытия.

Ситуация с карантинными ограничениями на Кипре

Саввас Пердиос уточнил, что в стране не рассчитывают на приезд туристов до 1 марта, отметив, что в настоящее время большинство стран сталкиваются со второй или третьей волной пандемии коронавируса.

"Людям будет сложно путешествовать сейчас или даже в феврале и марте", - предположил он.

В настоящее время на Кипре действует практически тотальный локдаун - работают только важные предприятия и действует комендантский час в ночное время. Программа вакцинации осуществляется медленными темпами из-за ограниченных ресурсов, но власти заявляют, что собираются провакцинировать большинство населения к началу лета.