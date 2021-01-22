Пт, 22.01.2021
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Юрген Лиги
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Джонсон: британский штамм коронавируса может быть более смертоносным

Лондон. Фото иллюстративное. ФОТО: Hannah McKay/REUTERS

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, возможно, вызывает более высокую летальность среди заболевших, чем первоначальный вариант COVID-19, сообщил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.

"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции. Советник при британском правительстве Патрик Валланс со своей стороны указал, что в случае с британским штаммом этот показатель может быть до 30% выше, чем в случае с "классическим" коронавирусом.

По словам Валланс, среди 60-летних мужчин смертность после заражения изначальным вариантом коронавируса составляет - десять из 1000. Однако новый штамм может увеличить этот показатель до 13 или 14. "Подобный прирост рисков можно увидеть и в других возрастных группах", - добавил он.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм коронавируса. На тот момент он считался не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространялся.

4 января Джонсон объявил о решении ввести уже третий режим самоизоляции на всей территории Англии. Такие меры призваны помочь в борьбе против британского штамма коронавируса.

В Великобритании зарегистрировано уже 16 800 случаев нового, более заразного штамма коронавируса, а еще 2000 - в 60 других странах.

20 января заместитель генерального директора Департамента здоровья Эстонии Мари-Анне Хярма сообщила, что в нашей стране выявили три случая заражения британским штаммом коронавируса. 

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