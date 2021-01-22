Ученик заразился коронавирусом: 11 учителей на самоизоляции, в школе всех просят носить маски

Предыдущий случай заражения коронавирусом был установлен в гимназии 16 января. В обоих случаях заражены ученики. По словам школы, случаи не связаны друг с другом, речь идет не о заражении внутри школы.

Вильяндиская гимназия заверила, что беседовала как с Департаментом здоровья, так и с Министерством образования и науки, и было решено, что нет смысла переводить всю школу на дистанционное обучение. Дома продолжат находиться две учебные группы и имевшие близкий контакты ученики и учителя. «На данный момент на дистанционке 11 учителей, но завтра выяснится, кто из них должен остаться дома и на новой неделе», - уточнил и.о. директора гимназии Юхан-Март Салумяэ.

По его словам, учебный процесс в школе сейчас организован, но объем дистанционного и гибридного обучения неизбежно большой. «До сих пор мы справлялись, - подтвердил Салумяэ. - Учителя проделали хорошую работу. За всех говорить нельзя, но сейчас скорее настроены оптимистично и делаем все от себя возможное».

Обязательства нет, но гимназия просит учеников в течение школьного дня носить маски, при необходимости одноразовые маски раздают ученикам на месте.