Двум гражданам России грозит штраф в 25 000 евро за отказ надеть маски в самолете

Граждане России возрастом 35 и 40 лет прилетели во Франкфурт из аэропорта Пунта-Каны в Доминикане, сообщила федеральная полиция.
Они обвиняются в том, что отказались надевать маски для лица и не подчинялись требованиям экипажа.
Пилот проинформировал о происходящем федеральную полицию Германии, которые задержала мужчин после посадки.
Обоим пришлось заплатить депозит в размере 500 евро, чтобы они смогли продолжить путь в Москву.
Грозящие им штрафы столь велики, так как обвинения связаны с безопасностью полетов, а не с простыми нарушениями правил, объявленных из-за пандемии, сообщил представитель полиции по связям с прессой.