Финляндия вводит ограничения на пересечение границы

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало призвала отказаться от любых не являющихся неотложными поездок, передает Postimees.

Ограничения будут действовать 30 дней.

Право жителей приграничных территорий на посещение соседнего государства не будет действовать во время ограничений.

По словам Охисало, цель — сократить движение через границу, чтобы работникам здравоохранения было проще тестировать всех пересекающих границу и при необходимости переводить их на карантин.

Со следующей среды в Финляндию можно въезжать только представителям определенных профессий, например, работникам здравоохранения, дипломатам, журналистам и грузоперевозчикам.

«Только так мы сможем сохранить максимально приближенную к нормальной повседневную жизнь в Финляндии, пока охват вакцинацией не достигнет лучшего уровня по сравнению с текущим положением дел», - сказала Охисало.

Авиасообщение и паромное сообщение между Финляндией и Эстонией может со среды сократиться до 75 процентов, а между Финляндией и Швецией - до 50 процентов.

Вчера министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, премьер-министр Юри Ратас и министр социальных дел Танель Кийк обсуждали со своими финскими коллегами, что никаких строгих ограничений между Эстонией и Финляндией вводить не будут.

В полдень министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил Postimees, что у правительство Финляндии рассматривает предложения по возможному ужесточению ограничений. «Я попросил министра иностранных дел Финляндии воздерживаться от любых самых тяжелых мер, которые могут помешать нашим приграничным рабочим перемещаться между Финляндией и Эстонией. По моей просьбе сделали то же самое премьер-министр Юри Ратас, который разговаривал с Санной Марин», - сказал Рейнсалу.

Глава Tallink Пааво Ныгене сообщил, что Финляндия разрешит въезд в страну только эстонским врачам и сотрудникам по уходу.