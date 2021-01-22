В суд поступили десятки связанных с коронавирусными ограничениями жалоб

«Около половины из этих 40 дел уже прошли первую инстанцию, остальные пока находятся на рассмотрении. Часть исков, которые были рассмотрены, завершились решением суда, остальные были либо отклонены, либо возвращены на доработку», - сказал председатель Таллиннского административного суда Каупо Круузвеэ.

Он отметил, что одна из причин, по которым жалоба не рассматривалась – неуплата госпошлины. В основном в суд обращались поодиночке, иногда группами. Очень большое количество дел было связано с нежеланием соблюдать масочный режим. Помимо обязанности носить маски, оспаривалась и выплата пособий. Например, оставшись без дотаций, театр фон Глена подал жалобу на Министерство культуры.

«Иск театра фон Глена был удовлетворен Таллиннским административным судом на том основании, что условия получения мер помощи противоречили конституции. В такой ситуации суд обязан перенаправить решение в коллегию конституционного надзора госсуда», - пояснил Круузвеэ.

За помощью суда обращались и бизнесмены, не получившие господдержки. Одна из гостиничных сетей подала жалобу, когда не получила дотацию от EAS [Фонд содействия развитию предпринимательства]. Почти аналогичный иск поступил от управляющей ресторанами, кинотеатром и казино компании из-за отказа в получении арендной субсидии. Несколько обслуживающих предприятий пожаловались на KredEx из-за отказа в кредитовании. Жаловались и родители школьников, кто из-за отмены каникул, кто из-за дистанционного обучения.

«Суть этого спора заключалась в оспаривании постановления Департамента здоровья, который впоследствии сам признал документ недействительным. Сейчас суд выясняет у сторон, стоит ли продолжать эту тяжбу или нет», - говорит Круузвеэ.