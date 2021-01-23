Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса
Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес сообщил о решении отказаться от проведения карнавала летом этого года из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.
Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес сообщил о решении отказаться от проведения карнавала летом этого года из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.
Паэс добавил, что «никогда не скрывал своей страсти к карнавалу», а также признает огромное значение этого культурного мероприятия для экономики города. Тем не менее глава города считает, что «даже думать о проведении мероприятия в июле бессмысленно».
Глава Рио подчеркнул, что организация мероприятия требует большой подготовки. Он также заявил, что поручил подготовить документы, которые позволят получить некоторую поддержку задействованным в проведении карнавала организациям.
В сентябре 2020 года независимая лига школ самбы решила перенести карнавал с февраля 2021 года на более позднее время из-за неясности с приобретением вакцин. В организации добавили, что подходящие условия для проведения карнавала могут сложиться к апрелю 2021 года.
Карнавал традиционно проводится в Рио-де-Жанейро в течение пяти дней. Книга рекордов Гиннесса в 2004 году назвала его самым большим карнавалом в мире, в котором участвуют 2 млн человек в один день.