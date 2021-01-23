Получившие вакцину вне очереди члены совета больницы ждут второй прививки

Cейчас, когда идет второй раунд вакцинации, те же члены совета, по словам главы Раквереской больницы Айна Сууркаэва, ждут второй прививки.

«Вторую прививку члены наблюдательного совета не получили. Пока им ее не дают, потому что они стоят в хвосте и ждут прописанный в инструкции срок», - сказал председатель.

Он объяснил, что между двумя инъекциями для всех вакцинированных должен пройти минимальный период ожидания в 21 день.

Председатель совета акционерного общества Rakvere Haigla и один из вакцинированных, Тоомас Варек, не захотел давать более подробные объяснения ситуации в прессе. Он выразил сожаление о том, что эта новость приобрела негативный оттенок, хотя могла бы стать обнадеживающим примером для нерешительных сотрудников. Бывший глава местного самоуправления и высокопоставленный политик, который в настоящее время находится на пенсии, отметил: «В конечном счете этот случай улучшил ситуацию во всех больницах страны».

Пошел второй круг вакцинирования

Президент Керсти Кальюлайд, посетившая больницу Раквере во время своего визита в уезд в начале недели, сказала, что предпочла бы не комментировать этот случай.

Кальюлайд сказала: «Каждый руководитель больницы и организатор вакцинации принимает эти решения самостоятельно. Понятно, что первостепенное значение имеют наши работники передовой линии: персонал больниц и домов престарелых, а затем и пожилые люди".

Президент отметила важность вакцинации всех пожилых людей, а не только тех, кто находится в домах престарелых.

Говоря о ходе вакцинации, Айн Сууркаэв отметил, что из примерно 450 сотрудников 70% выразили желание пройти вакцинацию, что, по его словам, является хорошим показателем.

«В нашей больнице первый раунд вакцинации прошел, и мы уже переходим ко второму раунду. В лист ожидания входят те, кто находится на больничном, колеблется, или те, кто добавился уже после первого раунда вакцинации». По его словам, колеблющихся почти тридцать человек.

Больница планирует вакцинировать выразивших такое желание сотрудников в течение трех недель. «Нам нужно подумать о нескольких вещах - о сохранении и распространении вакцины, в том числе о том, как люди ходят на работу. Выяснилось, что многие еще приспосабливаются к рабочему дню, чтобы не приходить после дополнительной прививки», - добавил он.

В больнице работает пункт тестирования

Во время недавнего визита в Ляэне-Вирумаа внимание президента Кальюлайд привлекла голубая палатка, установленная у медицинского учреждения. На вопрос главы государства руководитель больницы ответил, что там берутся тесты на коронавирус. По его словам, спрос на услугу осенью повысился. "Дни бывают разные: от нуля до 30-40 человек", - сказал Сууркаэв.

Обычно в палатке нет очереди, но, по словам главы больницы, обычно предпочтительнее брать пробы утром, чтобы сэкономить и персонал, и оборудование.

«Мы можем обработать тесты сразу, и ответ будет известен во второй половине дня», - добавил Сууркаэв. Кроме того, платные тесты выполняются в пункте Synlab в Раквереской поликлинике.