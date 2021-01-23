Поставки вакцины AstraZeneca в ЕС будут временно сокращены на 60%

Предполагалось, что к концу марта компания доставит в 27 стран ЕС около 80 миллионов доз. Теперь ожидается постравка до 31 миллиона доз.

"По словам чиновника, компания также согласилась поставить более 80 миллионов доз во втором квартале, но в пятницу не смогла указать плановые поставки на период с апреля по июнь из-за производственных проблем", - говорится в сообщении.

Компания заявила, что сокращение связано с производственными проблемами на заводе по производству вакцин в Бельгии, которым управляет ее партнер Novasep.

Ожидается, что разрешение на использование вакцины AstraZeneca в Европейском союзе может быть выдано к 29 января.