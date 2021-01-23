Акции в поддержку Навального проходят по всей России, десятки человек задержаны

Демонстрации уже начались во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Якутске и Хабаровске, где сотрудники правоохранительных органов уже задержали несколько человек. По данным портала dvhab.ru, на площадь Ленина в Хабаровске вышло около 200-300 человек, Deutsche Welle сообщает о 700 участниках. Полицейские с мегафонами указывают, что акция не согласована с властями, и требуют от ее участников разойтись. Часть протестующих отправилась в шествие.

Во Владивостоке участники акции в поддержку Навального перекрыли центральную улицу. По оценке корреспондента "Коммерсантъ", в шествии принимает участие около 3 тысяч человек. Задержаны больше 10 человек. Демонстранты скандируют: «Путина в отставку», «Мы не боимся. Раз. Два. Три, Путин уходи», «Верни дворец народу». В основном в акции принимает участие молодежь.

В Южно-Сахалинске, по подсчетам корреспондента “Ъ”, на акцию вышли около 400 человек. Во время шествия силовики разделили колонну и начали задержания. В итоге до пункта назначения — до площади Победы — дошли около 40 человек.

В Якутске акция проходила при –50°C. На нее вышло около 50 человек. Люди прошлись от площади Дружбы народов до площади Орджоникидзе. Некоторых задержанных отпустили после недолгой беседы. Начальник отдела по работе со СМИ департамента по связям с общественностью мэрии Роман Мандзяк сообщил “Ъ”, что «в окружную администрацию Якутска уведомления о проведении публичных мероприятий в форме митинга, собрания, шествия и пикетирования на указанные даты не поступали». В республиканском МВД предупредили об ответственности за призывы и участие в подобных мероприятиях.

На митинг в Петропавловске-Камчатском вышло больше 200 человек. Полиция никого не задержала.

Акция в поддержку Навального пройдет сегодня и в Таллинне.

Навальный был задержан в прошлое воскресенье, когда прибыл в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления. На судебном заседании, прошедшем прямо в отделении полиции он был задержан на 30 суток.

За последнюю неделю несколько сторонников Навального были арестованы в Москве и других регионах России.

Полиция уже предупредила, что несанкционированные публичные мероприятия считаются угрозой общественному порядку.

Руководители многих стран потребовали освобождения Навального. Те же страны также просят Россию открыто и тщательно расследовать попытку убийства Навального. Сам лидер оппозиции обвинил в нападении российскую службу безопасности и президента Владимира Путина.

Как сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg, Навальный может быть приговорен к 13,5 годам лишения свободы.

Многие россияне выразили поддержку Навальному, в том числе в социальных сетях. Среди них есть общественные деятели, которые в целом далеки от политики.