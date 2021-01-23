Игры 2020 года: победители и побежденные на рынке недвижимости

«Как известно, самый сильный удар пришелся, в первую очередь, на гостевые квартиры и другие учреждения, ориентированные на размещение - гостиницы и так далее, – сказал Сооман. – Часть из них смогла адаптироваться, однако доходы большинства катастрофически рухнули, и первые лучи надежды могут появиться, возможно, лишь во второй половине наступившего года».

«С обвалом туризма посыпался и весь прочий бизнес, ориентированный на туристов. Наиболее наглядным примером является, конечно же, Старый город, в котором существовавшие многие десятилетия магазины и заведения общественного питания больше никогда не откроют свои двери в прежнем виде. С утратой бизнеса доходную базу потеряли также и собственники недвижимости, поэтому, образно говоря, можно сказать, что обезлюдевший Старый город продолжает испытывать небывалые трудности», – заметил Сооман.

«Активность сделок с земельными участками, предназначенными под жилую застройку, на сегодняшний день также еще не восстановилась. Вызвано это тем, что сам процесс строительства частных домов в неспокойные времена всегда усложняется как вследствие многоступенчатых кредитных договоров, так и по причине того, что в сложной экономической ситуации люди вынуждены более напряженно трудиться, чтобы сохранить свое рабочее место, и у них просто нет возможности ежедневно бывать на строительном участке».

«Всю тяжесть сложившейся ситуации ощутили на себе также и торговые центры, прошлой весной попытавшиеся продемонстрировать свою силу давления на арендаторах. Численность покупателей пока не восстановилась, и действующим в центрах магазинам все сложнее справляться с проблемами выживания. Если магазины могут свернуть свою деятельность, просто продав складские запасы по закупочной цене, то торговым центрам приходится совершать сложные маневры для привлечения новых арендаторов, поскольку спущенные жалюзи на веренице закрытых торговых площадей вовсе не отвечают интересам владельцев таких центров», – заметил Сооман.

«Среднего собственника недвижимости нынешний кризис напрямую не затронул, однако на рынке появилась также и группа выигравших, которыми стали девелоперы, занимающиеся строительством жилья», – сказал Сооман.

«Несмотря на то, что в апреле продажи новых квартир упали почти в десять раз, восстановление пошло неожиданно быстро, и сейчас на рынок в еще большем объеме выходят новые проекты, чем это было в прежние периоды. Покупатели новых квартир – это, как правило, молодые люди в возрасте 25-35 лет, которые (к счастью или, к сожалению) уже давно махнули рукой на кризис, вызванный коронавирусом. Молодежь, как известно, по мере возможности, отдает предпочтение именно новым квартирам, поэтому весеннее тотальное закрытие общества стало для них новым стимулом. На сегодняшний день количество приобретаемых новых квартир уже сравнялось с прошлогодними показателями. Поскольку весной многие застройщики, еще не оправившиеся от нанесенного пандемией удара, перенесли свою деятельность на более позднее время, конкуренция сократилась, что дало возможность повысить стоимость квартир, выставленных на тот момент на продажу», – добавил Сооман.