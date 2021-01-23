Объясняет глава Банка Эстонии: когда экономика начнет расти?

Текущее состояние экономики зоны евро и краткосрочные перспективы являются сложными из-за широкомасштабного распространения пандемии и недавних дополнительных ограничений на операции и передвижения, введенных правительствами еврозоны. Ограничения снова влияют на сектор услуг, особенно на туристические и развлекательные услуги, и на потребительские решения людей.

В лучшем положении находятся компании-производители - растут и заказы, и объем производства в промышленности. Многие поставщики услуг также смогли адаптировать свои бизнес-модели, и правительства европейских стран, которые больше всего пострадали от быстрого распространения вируса, предоставляют дополнительную финансовую поддержку предприятиям и физическим лицам.

Учитывая начало вакцинации, недавнее торговое соглашение с Соединенным Королевством и масштабную государственную поддержку восстановления экономики США, которая, вероятно, будет начата новым президентом, есть основания для более оптимистичного взгляда в продолжительной перспективе.

Конечно, мы еще не справились с пандемией коронавируса, и относительно реалистичных темпов вакцинации есть много вопросов. Таким образом, риски и неопределенности, связанные с будущим экономики, остаются необычно высокими, но в заключение все же можно сказать, что экономический прогноз, опубликованный Европейским центральным банком в первой половине декабря, остается в силе.

В соответствии с ним ожидается, что в этом году экономика зоны евро будет восстанавливаться умеренно быстро, что отразится в росте примерно на 4% после более чем 7-процентного спада 2020 года. Поскольку восстановление экономики, вероятно, получит импульс только во второй половине года, можно ожидать дальнейшего ускорения роста в 2022 году.

Повышения цен в зоне евро по-прежнему практически не происходит (инфляция в декабре составила -0,3%). Инфляция, вероятно, ускорится в ближайшем будущем из-за более высоких цен на энергоносители, а также, например, восстановления временно сниженной ставки налога с оборота в Германии, например. В то же время до целевого уровня инфляции, близкого к 2%, еще далеко.

Отрадно, что усилия Европейского центробанка по поддержанию благоприятных условий кредитования и, таким образом, по поддержке выхода экономики из кризиса принесли свои плоды. Процентные ставки по кредитам являются очень низкими для частных лиц, компаний и правительств.

Влияние решений центробанка на Эстонию

Ввиду вышеизложенного мы решили в совете Европейского центрального банка продолжить шаги, уже согласованные в декабре. Это означает поддержание процентных ставок на рекордно низком уровне, направление дополнительных денег в экономику через расширенные программы покупки облигаций и обеспечение благоприятных условий кредитования для предприятий путем предложения очень выгодных ссуд банкам.

Что это значит для экономики, компаний и людей Эстонии? В целом экономика Эстонии идет в ногу с другими европейскими странами, нашими основными торговыми партнерами. По сравнению с большинством других европейских стран, Эстония выходит из коронакризиса с меньшими повреждениями, но в целом перспективы аналогичны описанным выше.

Это означает, что в краткосрочной перспективе ситуация будет осложнена продолжающимся распространением вируса и ограниченной экономической деятельностью. В то же время большое количество компаний смогли адаптироваться к сложным обстоятельствам. Будем надеяться, что ослабление ограничений не за горами, и экономика начнет восстанавливаться после прошлогоднего спада.

Влияние решений центробанка доходит до людей и компаний Эстонии по различным каналам. Все заемщики напрямую получают выгоду от более льготных процентных ставок. Кроме того, экономика Эстонии косвенно поддерживается восстановлением целевых рынков для товаров и услуг, экспортируемых нашими компаниями, чему способствуют решения центробанка.

Согласно рыночным ожиданиям, низкие процентные ставки сохранятся в течение следующих нескольких лет, поскольку высокая инфляция на ближайшие годы не прогнозируется. Конечно, особенно в случае долгосрочных кредитов, стоит учитывать возможность того, что в долгосрочной перспективе процентные ставки могут значительно превысить сегодняшние уровни.