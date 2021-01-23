Сб, 23.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Фото ⟩ Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса

Билл Гейтс. ФОТО: Javier Rojas/Zumapress.com

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил в твиттере, что ему ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Он не уточнил, каким препаратом его привили.

"Одним из преимуществ того, что мне 65 лет, является то, что я имею право на вакцинацию от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и медицинским работникам на передовой, благодаря которым мы дотянули до этого момента", - написал он.

Регулирующие органы в США на данный момент одобрили использование двух вакцин от коронавируса: совместную разработку компаний Pfizer и BioNTech, а также препарат от американской Moderna.

Имя Гейтса уже несколько лет фигурирует в конспирологических теориях о чипировании при вакцинации, но с началом пандемии коронавируса они приобрели еще большую популярность, в том числе в российских соцсетях. Весной 2020 года Генпрокуратура активно блокировала сайты "с ложной информацией о коронавирусе и обязательном "чипировании" людей после пандемии".

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