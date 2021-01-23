Kaubamaja удержался на поверхности благодаря сети Selver и недвижимости

«Четвертый квартал начался относительно положительно, но с ноября в связи с ростом заболеваемости поведение стало более осторожным, и людей, посещающих обычные магазины, стало меньше. От рождественских подарков в этом году люди не отказались, но интерес к модным товарам значительно снизился», - сказал председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп, комментируя финансовые результаты четвертого квартала. По его словам, покупательское поведение клиентов за год изменилось.

Продажи Selver растут

«Многие клиенты открыли для себя электронные магазины, обычные магазины люди посещают реже, покупают больше за раз. Растет интерес к товарам для дома и домашней кухне. Объемы продаж всех интернет-магазинов концерна за год увеличились в несколько раз, и значительный рост продаж продемонстрировал Selver», - добавил Пуусепп.

По сегментам в прошлом году увеличился только товарооборот супермаркетов, то есть Selver - он вырос на 11,7 процента по сравнению с 2019 годом и составил 524 миллиона евро. Более половины прироста пришлось на магазины ABC Supermarket, приобретенные в прошлом году. Без учета количества добавленных магазинов годовой рост составил 5%, говорится в сообщении компании.

Наибольшее падение товарооборота - на четверть - произошло в прошлом году в торговле обувью. Оборот сегмента универмагов, т.е. Tallinna Kaubamaja и Tartu Kaubamaja, снизился на 14 процентов, оборот торговли автомобилями - на 10 процентов.

Как уже упоминалось, прибыль Tallinna Kaubamaja Group снизилась более чем на треть, до 19,5 миллиона евро. Более двух третей прибыли, 14 миллионов евро, было получено в сегменте супермаркетов, то есть, в основном, за счет Selver. Прибыль сегмента упала на 12,4 процента.

Вторым по величине источником прибыли был сектор недвижимости с 8 миллионами евро в прошлом году, хотя из финансового отчета несколько неясно, откуда поступила эта прибыль. В финансовом отчете указано, что сегмент недвижимости занимается развитием, управлением, обслуживанием и сдачей в аренду недвижимости, принадлежащей Kaubamaja Group.

Внешние продажи концерна в сегменте в прошлом году составили 5,1 миллиона евро, операционная прибыль сектора - 10,8, а чистая прибыль - 8 миллионов евро. Судя по всему, большую прибыль дает переоценка недвижимости, в результате которой остаточная стоимость недвижимости выросла на 12 миллионов евро.

Дивиденды будут меньшими

В последние годы Tallinna Kaubamaja выплачивал дивиденды почти со всей заработанной прибыли, и за счет этого роста дивиденды, выплачиваемые инвесторам, также увеличились. Год назад компания выплатила дивиденды в размере 73 центов на акцию.

Прибыль концерна в прошлом году составила 49 центов, поэтому маловероятно, что в этом году акционеры Kaubamaja получат доход собственников, сопоставимый с прошлогодним или даже выше.

После публикации финансовых результатов за третий квартал аналитическая компания Enlight Research оценила прибыль группы в 55 центов, а дивиденды - в 50 центов на акцию. Вероятно, что доход собственника, выплаченный по финансовым результатам прошлого года, составит 45 центов на акцию.