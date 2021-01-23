Европейские специалисты предупреждают о вероятности новой вспышки Covid-19

Новый вариант вируса имеет более высокий потенциал распространения, что приводит к интенсивному росту заболеваемости и в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация в последнее время улучшилась и укрепилась.

SPKC добавляет, что ярким примером является ситуация в Великобритании и Ирландии, где заболеваемость Covid-19 снизилась, но теперь опять резко растет.

Присутствие нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, уже выявлено в нескольких странах ЕС, включая Латвию. В ряде стран наблюдается локальное распространение этого варианта вируса.

Исходя из вышесказанного, ECDC рекомендовал государствам-членам ЕС тщательно отслеживать эпидемиологическую ситуацию, в частности, усилить лабораторный мониторинг циркулирующих штаммов вируса SARS-CoV-2, продолжить осуществление мер эпидемиологического контроля при вспышках Covid-19, уделить больше внимания мерам по ограничению распространения вируса в обществе.

Опыт других стран показывает, что обширное и быстрое распространение нового штамма вируса создает гораздо большую нагрузку на систему здравоохранения, что связано с большим количеством госпитализаций и значительным увеличением смертности, особенно среди пожилых людей или людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщили в SPKC, для сокращения распространения инфекции ECDC призывает к стандартным мерам предосторожности и отказу от необязательных поездок за границу.

На сегодняшний день в Латвии выявлено пять случаев нового варианта Covid-19. Все инфицированные вернулись из-за границы.

В то же время в SPKC подчеркнули, что, несмотря на небольшое снижение заболеваемости Covid-19 в Латвии за последнюю неделю, для контроля над ситуацией необходимо добиться гораздо меньшей заболеваемости.

SPKC отметил, что как открытие торговых точек, так и процесс очного обучения связаны с дополнительными рисками из-за увеличения передвижения людей и контактов в общественных местах, включая общественный транспорт. Это открывает возможности для распространения новых штаммов коронавируса и может привести к еще одному увеличению заболеваемости.