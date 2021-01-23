ФОТО ⟩ Настоящее сокровище: дом построен в Ида-Вирумаа, а перевезен и собран в Нымме

Речь идет о потрясающем произведении деревянного зодчества. Построенный в 1923 году в Нарва-Йыэсуу дом был перевезен в Нымме, где и остается до сих пор.

Вилла в Нымме. ФОТО: KV.EE

Двухэтажная деревянная вилла с великолепной верандой и подвалом площадью 8 квадратных метров последний раз ремонтировалась в марте 2002 года.

Вилла в Нымме. ФОТО: KV.EE

На земельном участке с прекрасным садом и ландшафтным дизайном также стоит флигель, где находятся баня, комната отдыха, санузел и туалет.

Вилла в Нымме. ФОТО: KV.EE

Двор дома под соснами был спроектирован известным ландшафтным дизайнером Ирмой Тунгал. В чудесном саду растет более сотни различных хвойных и лиственных деревьев и кустарников, десятки рододендронов, роз и много других цветов. Сад красив в любое время года.

Вилла в Нымме. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.