Херем: расходы на оборону Эстонии должны составлять 6,5% ВВП

По словам Херема, для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальняя артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны. Кроме того, требуется способность мобилизовать все это в течение нескольких дней.

Сейчас, по мнению Херема, самое главное - поддерживать боеготовность действующих подразделений. Во-вторых, подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения. Только техническое обслуживание автомобилей обходится в 30 млн евро в год, привел он в качестве примера. По словам Херема, главная военная цель Сил обороны - сдерживание. Нападение на Эстонию должно быть недопустимо дорогим, сказал командующий Силами обороны.

Самой большой угрозой по-прежнему является Россия, считает Херем. Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, как это было, например, в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико.

На данный момент в Эстонии действует План развития Сил обороны на 2017-2026 годы. Новый план развития рассчитан на 2021-2023 годы. Для реализации десятилетних целей военной обороны каждые четыре года в Министерстве обороны подготавливается план развития, в котором принимаются решения о действиях в подведомственной сфере и их финансировании. Это, в свою очередь, входит в годовой проект оборонного бюджета.

По словам Херема, цели, которые были выполнены по плану развития и еще выполняются, - это иметь две боеспособные пехотные бригады. Первая уже боеспособна, вторая бригада будет готовиться в ближайшие два года. Уже в следующем году будут видны плоды усилий. Цель военно-воздушных сил - два самолета, уже находящихся на вооружении для морской разведки. Значительно улучшено оборудование для наземной защиты, пояснил Херем. С лета шесть самоходных артиллерийских установок К9 будут направлены для обучения призывников, первые из которых будет на вооружении уже в следующем году. Идет обучение применения гранатометов Eurospike, и в следующем году они будут на вооружении у подразделений обеих бригад.

По словам Херема, морские военные подразделения готовы ко всем задачам, связанным с поиском и уничтожением мин, морским наблюдением, развиваются системы связи. Командование спецоперациями полностью подготовлено. Однако, по словам Херема, самым большим достижением четырех лет является то, что за счет разработки новых малых возможностей боеготовность частей не снизилась, а повысилась.

От нового правительства командующий Силами обороны ждет, что в новом плане развития не будет серьезных изменений. По его словам, правительство обычно не делает больших изменений, и политические силы одинаково понимают вопросы, касающиеся Сил обороны.

План развития национальной обороны должен быть одобрен правительством в марте или апреле.