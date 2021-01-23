В Эстонии прибавилось 487 зараженных: десять человек скончались

В больницах за сутки были открыты 44 новые истории болезней, связанных с Covid-19. В больничном лечении нуждается 391 пациент. Из них интенсивная терапия требуется 45 пациентам, из которых 29 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

За сутки скончались 10 человек с коронавирусом: 94-летняя женщина, 92-летняя женщина, 91-летняя женщина, двое 88-летних мужчин, 86-летняя женщина, 80-летний мужчина и 80-летняя женщина, 72-летний мужчина и 66-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 368 человек с коронавирусом.

По данным Регистра народонаселения больше всего положительных результатов было получено в Харьюмаа, где коронавирус установлен у 274 человек, 229 из них проживают в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 84, Тартумаа - 39, Пярнумаа - 22, Вырумаа - 15, Рапламаа - 12, Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа - по 8, Вильяндимаа - 5, Ярвамаа и Ляэнемаа - 4, Пыльвамаа - 2, Хийумаа, Сааремаа и Валгамаа - по одному. В случае 7 человек место жительство в регистре отсутствует.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 534,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

За сутки было выписано 32 человека, 14 человек было переведено в отделение, не связанное с COVID-19, три человека перевели в другую больницу, а результат анализа одного человека был признан ложноположительным.

На сегодня в больницах завершено 2218 случаев заболевания COVID-19 у 2176 человек.

По состоянию на 23 января выздоровело 29 747 человек. Из них истории болезни 21 409 человек (72%) завершены, у 8338 человек (28%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 736 488 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 40 184 положительных первичных результата (5,5% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 25 704 человек

От COVID-19 было вакцинировано 25 704 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Всем вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинирование против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации откладывается как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,4 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.