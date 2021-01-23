Сб, 23.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Эстонская фирма чудесным образом вернула украденные румынскими мошенниками 87 тысяч евро
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Эстонская фирма чудесным образом вернула украденные румынскими мошенниками 87 тысяч евро

Saaremaa ringkonnaprokurör Rainer Amur näitab rumeeniakeelset Euroopa uurimistaotlust, et kontrollida Rumeenias panka ja firmat, kuhu Saaremaa firmalt välja petetud raha kanti. ФОТО: Eero Vabamägi

Идя по следу 90 000 евро, которые мошенники обманом получили с одной из компаний Сааремаа, полиция, расследовавшая дело, вышла на Румынию. Почти два года спустя, в ноябре прошлого года, компания наконец вернула свои деньги, пишет Postimees. 

Cааремааский окружной прокурор Райнер Амур рассказал, как удалось получить деньги с преступников - по его словам, это может быть первым в Эстонии случаем, когда с мошенников взыскивается вся сумма.

В один прекрасный день в столице Румынии Бухаресте к 18-летнему молодому человеку подошел мужчина, который назвал себя Таром Хусейном. Согласно свидетельским показаниям румына, это был мужчина арабского происхождения.

Хусейн предложил молодому человеку сделку: пусть молодой человек даст ему использовать свое удостоверение личности и получит за это 50 евро.

Вместе они пошли в банк и открыли новый счет с удостоверением личности молодого человека. Куда больше открытия счета молодого человека интересовала возможность заработать немного денег.

"Престуник воспользовался румыном, использовал его невежество и глупость и создал банковский счет на его удостоверение личности. Молодого человека оформили главой фиктивной компании», - объяснил окружной прокурор Амур.

Это был не единственный раз, когда Хусейн использовал удостоверение личности молодого человека в своих интересах.

«Они несколько раз посетили несколько банков, что говорит о том, что было открыто несколько компаний и счетов», - сказал Амур.

Кто такой Тар Хусейн, пока неизвестно, но однажды в январе на банковский счет фирмы пресловутого румынского гражданина поступило из Эстонии почти 87 000 евро.

Мошенники были довольно хитрыми и искусными и не просто использовали мошеннический адрес, схожий с правильным. На сервер компании, выбранной в качестве жертвы, вторгся хакер, который немного ознакомился с информацией.

«Хакер знал, как работает система в компании, как выставляются счета, как производятся платежи. Он там наблюдал за этим», - отметил Амур.

Таким образом, злоумышленник знал, что с электронного адреса помощника по закупкам компании нужно отправить счет главному бухгалтеру, который не мог заподозрить ничего плохого. Главный бухгалтер оплатил счет, и компания потеряла 86 940 евро.

«Поскольку счет пришел с вызывавшего доверие адреса электронной почты, бухгалтер не подозревал никаких проблем - для него это был обычный счет, и он произвел оплату», - сказал Амур.

Когда бухгалтер на следующий день отправил электронное письмо получателю платежа, оказалось, что помощник по закупкам такое письмо не получал. Затем они связались с председателем правления, который, в свою очередь, связался с банком и полицией. Оказалось, что деньги были переведены в крупный румынский банк Banca Comercială Română.

Затем полиции нужно было действовать быстро и выяснить, находятся ли деньги все еще банке. В случае мошенничества деньги обычно проходят через несколько банков и в конечном итоге снимаются наличными. К счастью, деньги еще были в банке.

«В румынском банке была какая-то заминка, из-за которой преступники не могли перевести деньги», - сказал Амур.

Пострадавшая сторона обратилась в свой банк, чтобы отозвать транзакцию, указав банку, что это может быть мошенничество. Просто так банк не может удерживать деньги.

«Что-то можно задержать только при наличии ордера на арест», - сказал Амур.

К 31 января из суда пришел ордер на арест. Однако постановления эстонского суда было недостаточно, требовалось и европейское постановление о расследовании, но на это потребовалось время, потому что его нужно было перевести на румынский язык.

Лишь 18 февраля деньги были официально арестованы в Румынии.

Однако так просто вернуть деньги компании не удалось. На помощь пришло агентство Европейского Союза по уголовному правосудию Eurojust, имеющее большой опыт в расследовании международных дел. Чтобы одолеть румынскую бюрократию, потребовалось много времени.

«Бюрократия там такая, что если вы поговорили с одним человеком, потребуется два или три месяца, прежде чем вы дойдете до следующего человека, чтобы получить обратную связь», - сказал Амур.

Возвращение денег было затруднено из-за румынских законов. «В Румынии деньги возвращаются жертве только в том случае, если преступник пойман и признан виновным», - сказал Амур. Однако, к ужасу сааремааской компании, человек, который обманул их, не был пойман.

Дальше было две возможности. Из Румынии поступила информация, что скоро закон может измениться, нужно дождаться изменений. Однако на это могло потребоваться два-три года. Другой вариант - издать постановление о прекращении дела, что показалось Райнеру Амуру и прокурору Евроюста более разумным решением.

«Мы постановили, что мошенничество было совершено, оно было доказано, и потерпевшему должны быть возвращены деньги», - объяснил Амур, добавив, что постановление было отправлено в Румынию, где уже суд постановил, что деньги должны быть возвращены потерпевшему.

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