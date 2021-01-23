Эстонская фирма чудесным образом вернула украденные румынскими мошенниками 87 тысяч евро

Cааремааский окружной прокурор Райнер Амур рассказал, как удалось получить деньги с преступников - по его словам, это может быть первым в Эстонии случаем, когда с мошенников взыскивается вся сумма.

В один прекрасный день в столице Румынии Бухаресте к 18-летнему молодому человеку подошел мужчина, который назвал себя Таром Хусейном. Согласно свидетельским показаниям румына, это был мужчина арабского происхождения.

Хусейн предложил молодому человеку сделку: пусть молодой человек даст ему использовать свое удостоверение личности и получит за это 50 евро.

Вместе они пошли в банк и открыли новый счет с удостоверением личности молодого человека. Куда больше открытия счета молодого человека интересовала возможность заработать немного денег.

"Престуник воспользовался румыном, использовал его невежество и глупость и создал банковский счет на его удостоверение личности. Молодого человека оформили главой фиктивной компании», - объяснил окружной прокурор Амур.

Это был не единственный раз, когда Хусейн использовал удостоверение личности молодого человека в своих интересах.

«Они несколько раз посетили несколько банков, что говорит о том, что было открыто несколько компаний и счетов», - сказал Амур.

Кто такой Тар Хусейн, пока неизвестно, но однажды в январе на банковский счет фирмы пресловутого румынского гражданина поступило из Эстонии почти 87 000 евро.

Мошенники были довольно хитрыми и искусными и не просто использовали мошеннический адрес, схожий с правильным. На сервер компании, выбранной в качестве жертвы, вторгся хакер, который немного ознакомился с информацией.

«Хакер знал, как работает система в компании, как выставляются счета, как производятся платежи. Он там наблюдал за этим», - отметил Амур.

Таким образом, злоумышленник знал, что с электронного адреса помощника по закупкам компании нужно отправить счет главному бухгалтеру, который не мог заподозрить ничего плохого. Главный бухгалтер оплатил счет, и компания потеряла 86 940 евро.

«Поскольку счет пришел с вызывавшего доверие адреса электронной почты, бухгалтер не подозревал никаких проблем - для него это был обычный счет, и он произвел оплату», - сказал Амур.

Когда бухгалтер на следующий день отправил электронное письмо получателю платежа, оказалось, что помощник по закупкам такое письмо не получал. Затем они связались с председателем правления, который, в свою очередь, связался с банком и полицией. Оказалось, что деньги были переведены в крупный румынский банк Banca Comercială Română.

Затем полиции нужно было действовать быстро и выяснить, находятся ли деньги все еще банке. В случае мошенничества деньги обычно проходят через несколько банков и в конечном итоге снимаются наличными. К счастью, деньги еще были в банке.

«В румынском банке была какая-то заминка, из-за которой преступники не могли перевести деньги», - сказал Амур.