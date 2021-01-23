Блог, фото, видео ⟩ Митинги в России: у «Матросской тишины», где сидит Навальный, в полицейских бросили дымовую шашку, силовики задерживали и избивали всех подрядПостоянно дополняется!
В городах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения. Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Прошла акция и в Таллинне.