В городах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения. Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Прошла акция и в Таллинне.